Путин выступил против обострения дискуссии вокруг "Ельцин Центра"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что не нужно обострять дискуссию вокруг "Ельцин Центра", дело необходимо вести к примирению, такое мнение глава государства высказал в ходе традиционной пресс-конференции в пятницу.

"Я против того, чтобы бесконечно обострять эти вопросы. То, что дискуссия разворачивается, — это нормальное явление, кому-то нравится, а кто-то у нас придерживается более либеральных взглядов на происходящие события и перспективы развития, кто-то более консервативных, традиционных, всегда же были почвенники и западники, вот кто-то считает себя таким почвенником…. Мы должны вести дело к примирению, к сближению, а не к разрыву, не к нагнетанию страстей", — сказал Путин.

Ранее в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации режиссер Никита Михалков заявил, что деятельность "Ельцин Центра" разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно, поскольку предоставляет необъективную оценку истории России. Вдова первого президента России Наина Ельцина назвала лживыми заявления Михалкова и напомнила, что режиссер ни разу не был в "Ельцин Центре".

"Ельцин Центр" был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года, в церемонии открытия приняли участие президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Основная задача центра — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов XX века. Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.

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