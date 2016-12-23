Путин: Керченский мост уже обрел название, пусть так и будет

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в пятницу заявил, что можно было бы провести референдум по названию моста в Крым, но в то же время отметил, что одно название уже прижилось — Керченский мост, пусть так и будет.

"Название моста — я уже сказал, как люди назовут, пускай так и будет. Можно даже провести какой-то опрос там, референдум, но важно, чтобы он был, а как его назвать — это уже дело важное, но все-таки второе. Прижилось уже какое-то название, прижилось название "Керченский мост" — пусть так и будет", — сказал Путин в пятницу.

Керченский мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

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Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли. Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>