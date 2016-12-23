В ОП согласны с необходимостью ужесточения наказания для живодеров

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Ужесточать наказание для живодеров надо было уже давно, тем более что этот вопрос не раз поднимался общественностью, и поэтому не может не радовать тот факт, что президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке такого изменения законодательства, заявил РИА Новости председатель комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции заявил, что поддержал бы ужесточение наказания за жестокое обращение с животными.

"Мы всецело приветствует слова президента. Давно пора уже было ввести более суровые меры наказания. Тем более количество случаев растет постоянно. С живодерами надо бороться. Они должны понимать — просто штрафами им не отделаться", — отметил Цветков.

Он уточнил, что ОП в начале следующего года соберет заседание, на котором обсудит возможные законопроекты и изменения в уже существующие нормативно-правовые акты.