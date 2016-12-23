Путин напомнил о событиях 1917 года и призвал к примирению

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Вспоминая события 1917 года, мы должны вести дело к примирению, а не к разрыву в обществе, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"Но в условиях, когда мы сейчас вспоминаем события 1917 года и когда мы в следующем году будем отмечать столетие событий революционных с 2017 года, мы должны вести дело к примирению, сближению, а не к разрыву", — сказал Путин.

Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>