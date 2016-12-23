Путин отказался вмешиваться в вопросы школьной программы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что не считает себя в праве вмешиваться в решения муниципальных и региональных властей по вопросам изменения школьной программы, в частности, введения шахматных кружков или шахматных уроков в школах.

"Прежде всего, я не считаю себя в праве вмешиваться в решения муниципальных и даже региональных властей вот по таким вопросам: что нужно добавить в школьную программу, чего нужно оттуда изъять. Это такая очень тонкая сфера, нужны ли там шахматы или нет в обязательное или даже в дополнительное время – это должны, все-таки, определять на месте. И здесь компетенция даже часто школ, а не муниципалитета", – ответил Путин на вопрос журналиста, который рассказал президенту о том, что в некоторых школах отвергают инициативу по введению шахматных кружков.

В пятницу президент РФ Владимир Путин проводит большую ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой отвечает на вопросы журналистов.

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