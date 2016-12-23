МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил против перекошенных стандартов в ювенальной юстиции.

"Детей-то лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции. И не родителям, ни тем более соседям, хотя такое, конечно, в практике иногда бывает. От этих шлепков до избиений, а дети зависят от взрослых полностью — это самая зависимая часть общества в любой стране", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что существует много других способов воспитания без "всяких шлепков". "Я как и вы против перекошенных стандартов ювенальной юстиции и, откровенно говоря, полагал, что мое поручение исполнено. Совсем недавно, я об этом докладывал и председатель Государственной думы, что приняты соответствующие поправки, давайте вернемся к этому еще раз", — сказал Путин, пообещав внимательно посмотреть и проанализировать этот вопрос.

"Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо, а что там внутри, давайте к этому еще раз вернемся", — сказал Путин.

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