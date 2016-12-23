Скворцова: Минздрав проверит список жизненно важных препаратов

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Минздрав проверит список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на наличие в нем спиртосодержащих средств, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова журналистам.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих препаратов, разрешив их продажу только по рецепту в аптечных пунктах.

"После Нового года (специально созданная Минздравом комиссия) приступит к (работе) уже по всему перечню жизненно важных препаратов, содержащих спирт. Мы будем относить к той или иной категории с учетом содержания спирта. Мы в этом направлении активно работаем", — сказала Скворцова.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 74 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.