Национальная Медиа Группа назначила нового руководителя "Пятого канала"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Национальная Медиа Группа (НМГ) объявила о выделении в структуре холдинга телевизионного эфирного сегмента, в который войдут РЕН ТВ и Пятый канал, и назначила новым генеральным директором Пятого канала Юрия Шалимова, сообщает холдинг.

"Направление телевизионного эфирного вещания сформировано в рамках реализации стратегии по повышению эффективности медиахолдинга. В новое направление войдут РЕН ТВ и Пятый канал. Структурные изменения позволят централизовать управление бизнес-процессами телеканалов, повысить их операционную эффективность и укрепить позиционирование телевизионных брендов. В результате в НМГ будет создана единая управленческая площадка для стратегического развития активов, при этом РЕН ТВ и Пятый канал сохранят свою уникальную программную и редакционную политику", — говорится в сообщении медиагруппы.

Руководителем телевизионного направления назначен Владимир Тюлин, который также сохранит пост генерального директора РЕН ТВ и продолжит курировать новостное вещание медиахолдинга, добавляют в НМГ.

"Генеральным директором Пятого канала назначен Юрий Шалимов, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора РЕН ТВ. Генеральный директор Пятого канала Алексей Бродский принял решение покинуть компанию по истечении шестилетнего трудового контракта", — отмечают в холдинге. Кадровые назначения вступают в силу с 1 февраля 2017 года.

"Перед руководством нового направления стоят амбициозные задачи. Объединение возможностей двух каналов, которые стабильно входят в топ-5 национального рейтинга по охвату аудитории, позволит существенно укрепить их позиции на телевизионном рынке. Хочу также поблагодарить Алексея Бродского за его вклад в развитие Пятого канала. Под его руководством телеканалу удалось занять достойное место в числе лидеров национального вещания. Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству с Алексеем в рамках новых проектов", — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Ольга Паскина, слова которой приводятся в сообщении.

Национальная Медиа Группа является одним из крупнейших частных медиахолдингов России, объединяющим активы ключевых сегментов российского медиарынка. В состав холдинга входят ОАО "Первый канал" (25%), телеканал РЕН ТВ (82%), телерадиокомпания "Петербург-Пятый канал" (72,4%), газета "Известия" (98,32%), газета "Спорт-Экспресс" (75%), радиостанция Life#Звук (100%), ООО "Арт Пикчерс Вижн" (50%), "Metro-Петербург", компания "Медиа Альянс" (телеканалы Discovery, Eurosport, Turner), российские телеканалы Viasat (80%).