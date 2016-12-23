Национальная Медиа Группа назначила нового руководителя "Пятого канала"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Национальная Медиа Группа (НМГ) объявила о выделении в структуре холдинга телевизионного эфирного сегмента, в который войдут РЕН ТВ и Пятый канал, и назначила новым генеральным директором Пятого канала Юрия Шалимова, сообщает холдинг.
Руководителем телевизионного направления назначен Владимир Тюлин, который также сохранит пост генерального директора РЕН ТВ и продолжит курировать новостное вещание медиахолдинга, добавляют в НМГ.
"Генеральным директором Пятого канала назначен Юрий Шалимов, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора РЕН ТВ. Генеральный директор Пятого канала Алексей Бродский принял решение покинуть компанию по истечении шестилетнего трудового контракта", — отмечают в холдинге. Кадровые назначения вступают в силу с 1 февраля 2017 года.
Национальная Медиа Группа является одним из крупнейших частных медиахолдингов России, объединяющим активы ключевых сегментов российского медиарынка. В состав холдинга входят ОАО "Первый канал" (25%), телеканал РЕН ТВ (82%), телерадиокомпания "Петербург-Пятый канал" (72,4%), газета "Известия" (98,32%), газета "Спорт-Экспресс" (75%), радиостанция Life#Звук (100%), ООО "Арт Пикчерс Вижн" (50%), "Metro-Петербург", компания "Медиа Альянс" (телеканалы Discovery, Eurosport, Turner), российские телеканалы Viasat (80%).