Путин: я бы предпочел, чтобы ислам всуе не называли рядом с террором

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предпочел бы, чтобы ислам всуе не упоминали рядом с террором.

"Я бы предпочитал, чтобы действительно всуе не употребляли ислам рядом с террором. Здесь вы правы", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос, не будет ли правильным запретить в СМИ употреблять словосочетание "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

При этом президент спросил у журналистки из издания "Кавказ сегодня", задавшей вопрос: "Вам можно что-нибудь запретить? Мне кажется, это просто абсолютно бесперспективно".

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