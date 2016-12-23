Подачу газа в Крым начнут через два-три дня, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. "Черноморнефтегаз" завершил работы по присоединению крымской газотранспортной системы (ГТС) к магистральным газопроводам РФ, подача газа начнется в ближайшие два-три дня, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу вас проинформировать, что "Черноморнефтегаз" закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам РФ. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в пятницу.

Ранее представитель Минэнерго РФ говорил РИА Новости, что Крым могут подключить к ГТС материковой части России в декабре.

Газопровод "Джанкой-Феодосия-Керчь" протяженностью 400 километров должен соединить материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок "голубого топлива" к строящимся ТЭС в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Застройщик — компания "Стройгазмонтаж".

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