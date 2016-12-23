Путин готов поддержать усиление наказания за издевательства над животными

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции заявил, что поддержал бы ужесточение наказания за жестокое обращение с животными.

"По правам животных это, конечно, так звучит красиво. Все-таки у владельцев собак, у владельцев животных – у них есть права, но гуманитарные вопросы, связанные с человеческим, а не скотским отношением к животным, — это несколько другая область регулирования, хотя она должна быть, безусловно", — сказал президент.

"И, вы знаете, сейчас есть предложения по поводу ужесточения некоторых законодательных норм и вообще нормативного регулирования, я бы их поддержал. Все, конечно, должно быть в рамках разумного, но регулирование, конечно, должно быть, безусловно", — заявил Путин в ответ на вопрос о необходимости появления уполномоченного по правам животных и изменении законодательной базы в сфере защиты животных от жестокого обращения.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>