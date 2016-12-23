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Общество

Скворцова: вопрос о рецептурной продаже спиртосодержащих лекарств не решен

Тема:
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске (146)
13:3823.12.2016
(обновлено: 13:40 23.12.2016)
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова выступает на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Вопрос о рецептурной продаже спиртосодержащих препаратов пока не решен, сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова журналистам.

На линии по розливу и упаковке лекарственных настоек. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Депутат: продажа спиртосодержащих препаратов по рецептам не решит проблему
Ранее вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих препаратов, разрешив их продажу только по рецепту в аптечных пунктах.

"Мы рассматриваем вопрос, и я знаю о тех заявлениях, которые были некоторыми членами правительства сделаны по обязательному рецептурному отпуску. Вопрос пока не решен, потому что валокордин, корвалол, настойка боярышника для лиц старше трудоспособного возраста, пенсионеров это очень, очень часто препараты каждого дня", — сказала Скворцова.

"Вопрос этот будет обсуждаться. Мы надеемся, что тех двух мер, которые мы уже приняли — ограничения по таре и не более двух флакончиков в руки — будет достаточно", — добавила министр.

"Речь ведь идет не от тех настойках, которые продаются в аптеках. Речь идет об аппаратах, которые продают большими флаконами — это парфюмерная продукция или продукция технического свойства, это совершенно другой вопрос", — отметила министр, добавив, что опасные злоупотребления именно лекарственными препаратами не фиксировались.

Суррогатный алкоголь
© Fotolia/ koeva_anna
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Также Скворцова сообщила, что проведена работа с теми аптеками в регионах РФ, где в целях профилактики начали изымать из продажи спиртосодержащие препараты. "Мы связались с этими регионами, никакого изъятия больше не будет, поэтому эти препараты будут в аптечной сети… не они являются причиной бедствия", — добавила министр.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 74 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.

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