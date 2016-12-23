Путин призвал широко обсуждать любые нововведения в пенсионной сфере

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Любые нововведения в пенсионной системе РФ должны быть аккуратными и широко обсуждаться, заявил на ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"У нас очень много категорий, выходящих на пенсию досрочно, я сейчас не буду забегать вперед и говорить о том, что там и как планируется, но одно хочу отметить — любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и приниматься только после тщательного анализы, мы будем действовать очень аккуратно", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, не возникла ли необходимость реформирования института досрочных пенсий и что ждет пенсионеров в следующем году.

Президент напомнил, что в 90-е годы, в начале 2000-х в РФ "уровень пенсионного обеспечения, уровень пенсий был оторван от стажа и уровня заработной платы". "Произошла такая уравниловка в этой сфере и многие люди указывали нам на это, говорили о том, что это несправедливо", — добавил он.

"Были произведены серьезные изменения. В чем они заключаются, и на чем сегодня основана пенсионная система? На трех элементах. Первое — на стаже, второе — на уровне зарплаты до выхода на пенсию, и третье — на возрасте, с которого человек решил оформить себе пенсию и обратился за оформлением своих пенсионных прав. Вот эти три элемента лежат в основе пенсионной системы. Они будут неизменными, и мы будем руководствоваться этими фундаментальными, базовыми основаниями для того, чтобы совершенствовать пенсионную систему", — подчеркнул глава государства.

"Что касается досрочного выхода, да, действительно это один из вопросов, который требует дополнительного внимания, это требует тщательного анализа", — добавил Путин.

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