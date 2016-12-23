Аналитики рассказали, какими будут зарплаты россиян в 2017 году

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В 2017 году российские компании собираются повысить зарплаты сотрудников и увеличить число вакансий, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на оценку HeadHunter.

Около трети компаний планируют пересмотреть оклады работников в январе следующего года, еще треть — в первом квартале. Согласно прогнозам, зарплаты вырастут на 8 процентов, однако с учетом цели Центробанка по инфляции в 4 процента реальный рост зарплат окажется в два раза меньше. Тем не менее, на фоне предыдущих показателей эта цифра станет существенной, поскольку в 2016 году уровень реальных зарплат не изменился.

По данным Superjob, также в новом году на 5 процентов вырастет число вакансий. Вместе с тем уже к 2018 году сократится число предложений для сотрудников низкой квалификации, в первую очередь людей, работающих с документами.