Российский и украинский омбудсмены договорились о посещении заключенных

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская договорились о посещении российских осужденных, находящихся на территории Украины, и украинских осужденных, находящихся в РФ, сообщили РИА Новости в аппарате российского омбудсмена.

Ранее Москалькова заявила, что планирует посетить российских военнослужащих в СИЗО на Украине. Пресс-секретарь украинского омбудсмена Михаил Чаплыга сообщил, что Киев не против посещения Москальковой российских военнослужащих. Он также заявил, что омбудсмен Украины Валерия Лутковская рассчитывает посетить украинских заключенных в Крыму перед визитом ее российской коллеги на Украину.

"Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека В.В. Лутковская достигли договоренности об организации посещения ими некоторых категорий осужденных граждан России и Украины, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях на территории Украины и России", — сообщили РИА Новости в аппарате Москальковой.

В аппарате также отметили, что данные визиты обусловлены взаимным желанием омбудсменов "ознакомиться на месте с условиями содержания заключенных, а также рассмотреть возможные варианты реализации применительно к конкретным случаям имеющегося в международной практике права осужденных на отбывание наказания на территории государства своего гражданства".