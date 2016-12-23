В Совфеде хотят приравнять информподдержку террора к пассивному терроризму

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике подготовит обращения в международные парламентские структуры с призывом приравнять оправдание и информационную поддержку терроризма к пассивному терроризму. С соответствующим предложением выступил в пятницу глава комиссии Алексей Пушков.

В ходе обсуждения заявления Совфеда в связи с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова, Пушков отметил, что на Западе обсуждается сам теракт и в ряде случаев происходит героизация этого убийства. При этом власти сами не реагируют на подобные противозаконные действия своих граждан.

"Я предлагаю дать поручение комиссии по информационной политике обратиться в национальные парламенты, Совет Европы, МПС с призывом разработать определение, по которому информационную поддержку терроризму рассматривать как форму пассивного терроризма, и такое определение должно караться законом", — сказал Пушков.

Его инициативу поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Андрей Карлов был убит в понедельник на открытии выставки в Анкаре. Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. Нападавший был уничтожен в ходе полицейской спецоперации. В российском МИД нападение на дипломата расценили как теракт.