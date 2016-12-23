СМИ: в российских школах предлагают ввести курс психологии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения России предлагает ввести в средних школах курс психологии в рамках дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ). Об этом сообщает газета "Известия".

В рамках школьного двадцатичасового курса по психологии детей планируется обучать противостоянию манипуляциями со стороны взрослых. Кроме того, на уроках будут затрагиваться такие темы, как дружба, первая любовь, профилактика ранних беременностей, нормы общения.

"Мы зачастую говорим своим детям, что именно надо делать, но не объясняем& — как. Например, советуем избегать конфликтов. А их нужно не избегать, а уметь преодолевать. Еще ребенка нужно научить говорить "нет", уметь выражать свое несогласие. Занятия по психологии как раз и решат эту задачу", — сказала Директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава РФ Татьяна Клименко.

По словам главного психиатра Минздрава Зураба Кекелидзе, уже отобраны специалисты, которые напишут школьные учебники.

"С учебниками ситуация наконец-то сдвинулась, уже началась работа. Есть коллектив авторов, которые создадут учебники для 3-11-х классов. Черновые варианты пособий для третьего и четвертого классов уже готовы", — цитирует издание Зураба Кекелидзе.

При этом в пресс-службе Министерства образования заявили, что не получали от Минзрава подобных предложений, пишут "Известия".

В свою очередь вице-президент межрегионального Фонда социально-психологической помощи семье и ребенку Ирина Медведева не поддерживают идею введения новой дисциплины. По ее мнению, это лишь может навредить школьнику.

Издание отмечает, что точные сроки введения нового курса еще не известны. Первое совещание, на котором поднимут данный вопрос, пройдет в январе 2017 года, рассказал пресс-секретарь Зампреда российского правительства Ольги Голодец.