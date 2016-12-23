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Общество

"Живи быстро – умри молодым": что происходит с российской скорой помощью

09:0023.12.2016
(обновлено: 14:32 24.12.2016)
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Детская реанимация
© РИА Новости. Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Лариса Жукова. Эпидемия гриппа и ОРВИ объявлена во многих регионах в России: на карантин закрыты триста школ. Только в московском регионе за последнюю неделю зафиксировано 80 тысяч новых случаев ОРВИ, причем большая часть заболевших – дети до 14 лет. Но своевременную помощь они получают не всегда. О том, почему ситуация только усугубляется, – в материале РИА Новости.

"Девять часов ада"

В субботу у молодой мамы Елены из Перми заболел старший, четырёхлетний сын. Накануне вечером всё было в порядке, а утром в глазах ребёнка появился гной, температура подскочила до 38,5. До скорой неотложной помощи Елена дозвонилась в 12 часов.

"Мне сказали: "Ждите" и повесили трубку. Жду час, второй, третий… Звоню в пять – ответ "ждите", в восемь – "ждите". Начинаю сходить с ума: сыну плохо, захлебывается соплями, мерю температуру каждый час, пятимесячная дочь плачет… Когда приехала неотложка, на часах было 21:40, это были девять часов ада".

Температура поднялась уже у обоих детей. Прибывшие врачи послушали их фонендоскопом и, не дав лекарств, уехали. Когда в понедельник Елена пришла с двумя больными детьми в поликлинику, узнала от других молодых мам, что ее случай не уникален, а многие семьи и вовсе не дождались приезда медиков.

© РИА Новости. Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи

Причина первая:

Все машины 03 принадлежат частным компаниям, которые они сдают в аренду. В ноябре пермские СМИ сообщали, что в декабре сразу девять районных подстанций скорой помощи города останутся без машин. Срок действия контракта с поставщиками услуг истекал, а конкурс на поставку автомобилей даже не был включен в план-график местного Минздрава.

Кроме того, водители скорой помощи в Перми не раз объявляли забастовку по поводу задержки выплат частными компаниями. При зарплате от 8 тысяч рублей водитель несёт финансовую ответственность за всё: от нарушения правил дорожного движения до ремонта машины. Как рассказал сотрудник скорой помощи, на базе, куда автомобили отправляют для технического обслуживания, нет зимней и летней резины, тормозных колодок и машинного масла. А "новые" авто на проверку оказываются б/у:

"Год назад нашей подстанции поставили машины из Западной Европы. Как оказалось, долгое время их использовали, чтобы развозить мясо – всего лишь вынули рефрижератор".

"Выревела все глаза"

Вопросы к работе скорой помощи, которые каждый день появляются у сотен россиян, часто обсуждаются в публичном пространстве – на страницах в социальных сетях. 19 декабря Ксения, жительница Рязани, мама пятилетней дочери и трёхмесячного сына написала гневный пост о том, как вызывала скорую на дом.

"Температура дочери – 40,3, двое суток поднимается через каждые 4-5 часов. Ребёнок в лёжку, не ест, плохо пьёт, кашель до рвоты. Не помогал уже ни нурофен с супрастином, ни нимулид суспензия…. Я, честно, выревела уже все глаза".

Скорую помощь, по словам Ксении, вызвали в 20:30. Ждали до часу ночи, пока своими силами – растирками, морсами и микстурами – не сбили температуру на пару градусов. Однако, чтобы отменить вызов, пришлось звонить ещё час – по экстренному вызову 112.

Пост увидели и прокомментировали рязанские врачи скорой помощи. По их словам, на всю Рязань только две педиатрические бригады, и вызывают их по любому поводу: ребёнок не пописал, не покакал, болит живот. На каждый вызов в лучшем случае уходит 20 минут. 

© Фото: vk.com
Ответ рязанского врача на пост Ксении

Как сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения Рязанской области Олег Митин, в регионе не существует деления на взрослые и детские бригады скорой помощи. Так же, как и нет регламента количества педиатрических бригад из количества населения. В самой Рязани работают 43 бригады, которые ездят и к детям, и ко взрослым. Кареты подключены к системе ГЛОНАСС, которая позволяет контролировать скорость оказания медицинской помощи не составляет труда. По информации о случае с Ксенией проводится проверка.

Причина вторая:

До 70% вызовов скорой помощи – непрофильные. Немногие знают о том, что скорая и неотложная помощь – это две принципиально разные бригады врачей. "Скоровики" нужны для оказания экстренной помощи: ДТП, пожары, огнестрельные ранения, внезапные роды, падения с высоты, инсульты и отравления. Это те случаи, когда карета прибывает от 2 до 20 минут с момента вызова. При этом врачи скорой помощи не имеют права назначать лечение или корректировать его.

Высокая температура, осложнения после гриппа, ушиб пальцев, повышение давления и прочее – это профиль ОНМП, отделения неотложной помощи при поликлинике. По сути, это вызов дежурных участковых врачей, которые могут назначить лечение, выписать больничные, дать аспирин и таблетки от давления или отвезти в стационар.

© РИА Новости. Максим Блинов
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Прилет борта МЧС России с пострадавшими детьми из Ханты–Мансийска

"Люди не знают, что можно обратиться в поликлинику, поэтому звонят в скорую. А на пульте приказ – брать все вызовы", – анонимно рассказывает бывший врач московской скорой. Дело в том, что любой вызов – это деньги от страховой ОМС, которые составляют общий бюджет подстанции. Поэтому диспетчер (обычно бывший фельдшер) принимает любой вызов, даже не по профилю скорой помощи. С ОМС у врачей скорой разгорается настоящая война:

"Самое главное – правильно заполнить карту вызова, которая является документом, подлежащим оплате. Задача ОМС – найти ошибки, исправления и зачёркивания в карте. За всё это снимаются деньги от 25 до 100% стоимости карты. Штрафы исчисляются миллионами по городу".

Если на подстанции много штрафов – могут уволить старшего врача или самого заведующего. По данным бывшего врача скорой, сейчас в Москве один заведующий на 2-3 подстанции. "Скоровики" регулярно ездят в архив переписывать и исправлять карты, забракованные страховой компанией, что занимает до 5 часов после окончания смены, однако деньги за количество вызовов до врачей не доходят. Но самое главное – то, что на спасение людей в несчастных случаях просто не остается времени:

"Почти все вызовы скорой – полная ерунда: хронические больные, которые забыли принять свои лекарства, тридцатилетние мужики с температурой и одинокие бабушки, которым скучно. Поэтому дети ждут скорую по 9 часов".

"Посветил фонариком от айфона в горло"

В подмосковном Видном, несмотря на близость к столице, по словам местных жителей, нет даже неотложки. Когда семилетняя дочь Лилии пришла из школы с температурой 38,7, мама позвонила участковому педиатру: врач пришла только утром и выписала лекарство. Но вечером девочке стало хуже: столбик ртутного термометра поднялся до 39,7.

"Дочь не могла встать с кровати: ее бил озноб, хотя она лежала под двумя одеялами. У меня началась паника. Я позвонила в скорую. Врач приехал через два часа, был один. Прошёл в комнату, не разувшись, не помыв руки, достал айфон и посветил фонариком в горло моей дочери. Ахнул. Говорит: "Я бы умер, если бы у меня были такие гланды". И это при ребёнке!"

На вопрос Лилии, можно ли госпитализировать дочь, ей ответили отказом. Целую неделю Лилия самостоятельно сбивала температуру, пока, наконец, не удалось положить дочь в больницу: оказалось, что у девочки бронхит и гайморит. Потребовались антибиотики и капельницы, чтобы вылечить осложнения после вируса. Однако Лилия не винит скорую: говорит, врачей не хватает.

© РИА Новости. Валерий Мельников
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Работа мобильного прививочного пункта на площади перед вестибюлем станции метро "Бауманская"

Еще хуже ситуация в городе Щёлково, пишут местные жители, – там нет мест в больницах:

Причина третья:

Одна из причин, по которым врачи скорой не могут дать лекарств,  – это их банальная нехватка: инсульт лечат глицином, поскольку изъяли месидол; успокаивающие капли вроде пустырника и корвалола запретили – их, нарушая регламент,  врачи покупают сами. Так же, как и шприцы, капельницы, маски и перчатки. В саратовских больницах заканчивается даже анальгин.

Но главная причина, по которой ситуация с отечественной СМП в ближайшее время не улучшится, – это массовые увольнения врачей.

"На подстанции 6 врачей на 40 ставок и около 100 фельдшеров на 200 ставок. Во время затишья и так работать некому, а во время эмидемий – и подавно", – рассказывает врач московской скорой помощи, пожелавший остаться анонимным. "У меня по 22 выезда в сутки – это из квартиры в квартиру, без отдыха и еды. Потолок – 28 вызовов у моих знакомых".

© РИА Новости. Константин Чалабов
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Работа бригады скорой помощи в Великом Новгороде

По внутреннему приказу, в бригаде запрещено работать по одному: невозможно провести реанимационные мероприятия при остановке сердца и дыхания, донести носилки до машины. Но почти во всех скорых Москвы сейчас по одному медику, рассказал врач:

"Сейчас одна реанимационная бригада на округ, две или три детских реанимации на столицу, а остальное – 90% фельдшера-одиночки и 10% обычных врачей, не специалистов. Дождаться врачебную бригаду очень трудно, их почти нет. По сути, ситуация: живи быстро, умри молодым".

По его словам, в 2014 году было сокращено 30% коечного фонда Москвы, а в тех больницах, которые не закрыли, сократили до 40% сотрудников. Тогда же были сокращены специализированные бригады скорой: кардиологи, травматологи, неврологи, токсикологи. Этой осенью устранена служба акушерской помощи – роды теперь принимают обычные бригады.

В регионах ситуация не лучше: как анонимно рассказала сотрудник скорой помощи из Выборга Ленинградской области, сейчас, в силу нехватки персонала, в бригаду стали брать медсестёр, которые официально в документах не фигурируют. На весь район выезда всего 4 фельдшера. Дежурных врачей нет.

Даже медики с "комплексом супермена", как выразился собеседник агентства, не выдерживают нагрузок. По его словам, среди врачей остаются пенсионеры: от 50 и старше. Молодые фельдшеры уходят через три месяца работы, а сам он, будучи самым молодым врачом своей подстанции в 30 лет, предпочёл уволиться после трёх лет ежедневных выездов к пациентам: сейчас у него своя столярная мастерская и есть время на семью.

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Общество
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54 пользователя оставили 92 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (72)
  • irinaburova2016 в ответ пользователю Мамонт(показатьскрыть)
    Мамонт,

    Еще вопрос, сколько из собранных всем миром денег доходит до больных детей. Подозреваю, что часть сжирается самими благотворительными фондами, оплатой эфирного времени и переводящими средства банками. Дай Бог, чтобы ошибалась, но схемы непрозрачные.
    16:00
    23.12.2016
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  • irinaburova2016 в ответ пользователю Sever355(показатьскрыть)
    Sever355,
    И все-таки у нас есть прекрасные врачи. Их немного, работают они всему вопреки, но они есть. И это - чудо.
    16:02
    23.12.2016
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  • Петр в ответ пользователю Андрей Лыков(показатьскрыть)
    Андрей Лыков, Оплачивать людям труд вполне логично является способом выразить признательность и заинтересовать его в положительных результатах. Если ко мне придет врач и меня не устроит лечения больше он от меня ничего не получит а вы со своим бесплатным доктором получите одного и тогоже врача который от всего будет выписывать анальгин. И вся ваша "логичность" заключается в том чтобы отдаться первому встречному с улицы и ждать от него бесплатно качественных медицинских услуг....))) по мне это полный бред.
    16:03
    23.12.2016
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  • Илья Маркелов в ответ пользователю v.maske(показатьскрыть)
    v.maske, Какие поликлиники? Она должна была обратиться в больницу, где есть несколько дежурных врачей, они в 5 утра её примут без вопросов. Ложись и помирай свистун, кто против то? Это твой выбор.
    16:12
    23.12.2016
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  • v.maske в ответ пользователю Илья Маркелов(показатьскрыть)
    Илья Маркелов, да уж все понятно кто есть кто - свой коммент прочитать мозга нет - про поликлинику и педиатра. свисти дальше... адекват)).
    16:26
    23.12.2016
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  • Хлынин Дмитрий
    А дело не в скорой и не в поликлинике, дело в районных отделах здравоохранения - у нас в Питере в Красногвардейском районе до 15 декабря в принципе не ставили диагноз Грипп, только орви..... потому что за испорченную статистику отдел здравоохранения спустит шкуру!!!! Диспансеризация из правильной идеи было превращено чинушами в абсурд!!!!, ибо поликлиники должны отчитаться что они провели диспансеризацию 70% населения и не меньше, а если меньше то порвут!!! Вот и рисуют врачи отчеты вместо того чтобы лечить! А вот такое заболевания как Мононуклеоз в России в обще под запретом ибо если его начнут ставить придеться объявлять эпидемию и принимать меры.
    16:33
    23.12.2016
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  • Петр в ответ пользователю Deyn Donovan(показатьскрыть)
    Deyn Donovan, Незнаю о каких реформах вы говорите по моему мнению было лишь урезание бюджета которое сгладили рекламой каких-то единичных вливаний в отдельные медицинские учреждения. Медиков которые не выйдут на работу просто сократят поэтому люди которых что не устраивает просто увольняются.
    16:43
    23.12.2016
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  • Мария Шаповалова в ответ пользователю Петр(показатьскрыть)
    Петр, так всё равно придётся искать решение проблемы. Однако я всё равно склоняюсь к тому, что министром должен быть администратор. Как проконтролировать "любителей обфинансироваться в свой карман" это уже отдельный вопрос "соседнего" ведомства. Одно могу сказать точно - "профильник" не выход.
    16:50
    23.12.2016
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  • Мария Шаповалова в ответ пользователю Илья Маркелов(показатьскрыть)
    Илья Маркелов, кстати, а куда вы дели свой комментарий, в котором мне нахамили?

    Цитирую "Текст комментария:
    Мария Шаповалова, это у тебя нет детей, вот и выдумываешь всякую чушь. Я вопросы своих детей решаю за 10-15 минут, а не 9 часов... Башка дана, для того что бы ей ДУМАТЬ."

    Это я просто из интереса?
    16:55
    23.12.2016
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  • gen ben в ответ пользователю Евгений(показатьскрыть)
    Евгений, пожалуй скоро его самого эти чинуши погонят.
    Мы поставили на него, а он поставил не на тех. Ошибся.
    А может быть это был сознательный выбор. ?????
    19:54
    23.12.2016
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  • sobich2852256 в ответ пользователю Эвелина Датченко(показатьскрыть)
    Слава Богу, больших денег медицина на Западе стоит только для гастарбайтеров; для граждан она, как раз, бесплатная или почти бесплатная.
    21:40
    23.12.2016
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  • sobich2852256 в ответ пользователю Deyn Donovan(показатьскрыть)
    На ЧМ, Олимпиаду и Сирию - это необходимо для электората, да и денег стоит все-таки меньше, чем на каждодневную нормальную медицину. Или на повсеместные нормальные (всегда) дороги.
    21:43
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Михайлов
    Меня как то не волновало до определённого момента работа скорой помощи. Но вот в июле случился невзначай инфаркт... Все мы к этому относимся как с слову, ну и и инфаркт, чего тут особо то. Скажу - боль такая, что врагу не пожелаешь. И страх..., хотя я к смерти отношусь нейтрально - чему быть, того не миновать. Но не так внезапно! Кстати, в этот момент страх как то сам по себе, не думаешь что умрёшь. Так скорая ехала 1, 5 часа! И это областной центр! А дальше ещё хуже - пока везли до кардиологии, я, лёжа в машине, почувствовал все кочки и ямы нашего города. Каждый толчок - удар по больному сердцу. И осознание - был до этого здоровый, лет 25 не обращавшийся к врачам, кроме стоматологов - и стал чуть ли не инвалидом. Признаться в кардиологии врачи сработали на все 100 - моментальная операция, стенты, лечение, ну всё путём, но скорая нет нет да бывает дома. Спросил как то - что ж вы так? А они - а работать некому. Ни водители ни врачи не хотят за эти деньги там гробиться. А как же реформа? Да кто ж её видел? Вот и весь сказ. Похоже реформа только для TV и Москвы в её кольцах
    P.S. Я то смог дождаться скорой, а сколько тех, кто не смог? А ведь после той же терапии - живи и приноси пользу государству. Ведь, как и я, не все пенсионеры, от которых, кажется, готовы избавиться...
    22:15
    23.12.2016
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  • Александр Михайлов в ответ пользователю Мария Шаповалова(показатьскрыть)
    Мария Шаповалова, хм... наверное до него просто "скорая" доехала... Не обижайтесь на сирых и убогих, им в этом мире сложно.
    22:17
    23.12.2016
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  • klemmer
    ну большинство из вас радовались, когда сокращали "бездарных" врачей, молчали, когда закрывали целые больницы и практически все фельдшерские пункты, роддома и консультации! Тут еще про зарплаты рядовых сотрудников не написали и не сравнили их с зп администраций- это к вопросу куда уходят деньги за заполненные карты вызывов и истории болезней
    00:57
    24.12.2016
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  • Эвелина Датченко в ответ пользователю sobich2852256(показатьскрыть)
    sobich2852256, Я вам напишу чисто по Германии, сестра там много лет жила. Это "бесплатное" стоит около 7% от заработка(это если вы не гастробайтер и вторую половину взносов как положено платит ваш работодатель). В больницах есть дежурные врачи и есть единый дежурный номер, куда вы звоните если вам вдруг поплохело. Там вам не скорую пришлют, нет, скажут адрес ближайшей больницы, куда вам обратиться. Скорая выезжает только в очень тяжелых случаях или если у вас нет возможности передвигаться самостоятельно, во всех остальных случаях вам просто дадут сосвет и добро пожаловать своим ходом в дежурный кабинет. Ну а если вам станет скучно и вы решите насвистеть, что у вас температура зашкаливает и ходить вы не можете, скорую вам срочно, а это не так, то и штрафец за ложный вызов вам могут выписать очень даже не маленький, чтобы не ленились в больницу ездить.
    03:42
    24.12.2016
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  • sobich2852256 в ответ пользователю Эвелина Датченко(показатьскрыть)
    Так я про то и говорю, что на Западе люди платят налоги (в т. ч. налог на медицину). И получают нормальную почти бесплатную медицину, бесплатные хорошие дороги и много чего еще. В России и, в еще большей степени, на Украине, мало того, что зарплаты ниже в несколько раз, так и с них процент налога еще ниже. Но зато жалуются, почему такая медицина, дороги и все остальное. А насчет скорой на Западе - ну да, скорая там - не бесплатное такси и не чтобы измерить давление. Скорая - либо чтобы срочно помочь в экстренном случае (и работает на ней не врач, а парамедик), либо для транспортировки людей, которые не могут добраться сами в больницу. И это нормально. В остальных случаях - не штраф, а просто оплата услуг скорой, которой (оплаты) нет или почти нет в случаях, когда вызов оправдан.
    09:04
    24.12.2016
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  • Андрей Лыков в ответ пользователю Петр(показатьскрыть)
    Петр, Полный бред методом тыка сувать деньги врачу и проверять на себе (как подопытная мышь) эффективность лечения.Ваша логика если платно то качество гарантировано и сее есть полная чушь.В т.н. платных заведениях большинство друзья-родственники руководства и красивый интерьер не гарантия качественных услуг,и выходит Вы отдаётесь тем же первым встречным но только за деньги.И большинство "муниципальных"врачей помогают Вашим "анальгином" лучше платных эскулапов и излечивающих Вас тем же анальгином но за ОЧЕНЬ БОЛЬШИИ ДЕНЬГИ.Не болейте в Наступающем и выздоравливайте в этом.
    09:06
    24.12.2016
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  • Эвелина Датченко в ответ пользователю sobich2852256(показатьскрыть)
    sobich2852256, Не налоги, это помимо налогов взнос на мед.страховку с которой все и вычитается, то есть если перевести на нас то это 13% подоходного+7-8% медицинского страхования с заработка(еще 7-8% доплачивает работодатель), так что я не называла бы это бесплатным, вполне приличная сумма набегает даже за год. Родив ребенка у меня сестра уехала домой через день из больницы, чтобы не "съесть" всю страховку. А у нас все хочется "за спасибо" и чтобы на уровне, да еще обгадить по самые уши приехавших врачей в их некомпетентности (все же просто профессора в медицине и сами знают как их лечить надо) и чтобы на каждые сопли неслись по первому писку. Про случаи, когда страдают сами врачи от "пациентов" вообще молчу, сейчас это сплошь и рядом и все за копеечную зарплату. Еще прибавить отсутствие нормального финансирования, а то что финансируется оседает где то по дороге, сокращения, закрытие всяких там травмпунктов и т.д.. Вот и получаем то, что имеем.
    10:54
    24.12.2016
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  • ira_bo78 в ответ пользователю Андрей Лыков(показатьскрыть)
    Андрей Лыков, недавно - это 30 ноября 2016 года, в это время уже много случаев ОРВИ было, насколько я понимаю
    13:03
    24.12.2016
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  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.