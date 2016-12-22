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Общество

Число грузовиков, застрявших из-за мороза в ЯНАО, сократилось вдвое

20:1522.12.2016
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Фуры на дороге. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Количество большегрузных автомобилей, застрявших из-за пятидесятиградусного мороза на трассе Сургут-Салехард, сократилось вдвое, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Из-за аномальных морозов в городе Ноябрьске в ЯНАО 20 декабря ввели режим "Повышенная готовность". На Карамовском посту возле города, у заправки "Роснефти", из-за холодов застряли 37 большегрузов, в которых ехали 45 человек. Около поста развернули пункт обогрева и пункт по оказанию медпомощи.

Очередь из фур. Архивное фото
© AFP 2016/ Andrey Borodulin
В ЯНАО десятки фур застряли на трассе из-за аномальных морозов

"В настоящее время ситуация стабилизируется. На трассе остаются 19 автомобилей. Для них доставлена тысяча тонн топлива, которое выдерживает морозы до минус 49 градусов, развернуты стационарные пункту питания, для обогрева установлен автомобиль "Урал", который рассчитан на 20 человек", — сообщили в ГУ МЧС. На Карамовском мосту дежурит оперативная группа МЧС, ГИБДД, фельдшер.

"МЧС готово оказать любую помощь, в том числе направить подвижные пункты обогрева, чтобы отогреть замерзшие двигатели машин, чтобы они смогли продолжить движение", — сообщили в ГУ МЧС, добавив, что к дежурящему на дороге фельдшеру за помощью никто не обращался.

"Водителям было сразу предложено разместиться в организованном пункте временного размещения, но все они отказались", — рассказали в ГУ МЧС. На территории Карамовского моста расположены несколько круглосуточных кафе, где водители могут отдохнуть и поесть.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что якобы водители большегрузов находятся в критическом состоянии, замерзая без еды и топлива на трассе. Но как сообщил замглавы администрации Ноябрьска Андрей Власов, главная просьба большинства водителей заключалась в том, что им необходима установка сухого обогрева, чтобы завести технику, некоторые требовали бесплатной заправки и питания, так как у них нет денег. "Мы начали проверять факты, однако ни один из них не подтвердился. Дальнобойщики отказались от временного размещения в организованном пункте с питанием и ночлегом в городе Ноябрьске, отказались и от предложения предпринимателей, которые им предлагали бесплатно разместиться на раскладушках в придорожных кафе", — сказал Власов.

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