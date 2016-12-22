В Москве простились с убитым послом Андреем Карловым

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Убитый в Анкаре посол России в Турции Андрей Карлов в четверг был похоронен на Химкинском кладбище Москвы. Церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей: с участием почетного караула, военного оркестра, гроб с телом посла был покрыт государственным флагом РФ.

Прощание с коллегой

Вооруженное нападение на российского посла произошло в понедельник, 19 декабря, на открытии выставки в турецкой столице. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение под видом охранника. В результате полицейской операции он был уничтожен. В России убийство посла назвали терактом.

Гражданская панихида по Карлову прошла утром в четверг в здании МИД РФ на Смоленской площади. Флаги на здании были повязаны черными траурными лентами, в холле на памятной доске, посвященной сотрудникам министерства, погибшим при исполнении служебных обязанностей, было выгравировано его имя. Встречали гроб с телом погибшего дипломата под звуки военного оркестра, в присутствии почетного караула. Проститься с Карловым пришли его родные, близкие, коллеги из министерства, депутаты Госдумы и бывшие сотрудники посольства России в КНДР – те, кто работал с дипломатом, когда он служил послом в Пхеньяне. Коллеги Карлова вспоминали, что он обладал выдающимися человеческими качествами, был увлеченным профессионалом, никогда не забывавшим ни на минуту о порученных ему делах. В церемонии также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Андрей Геннадьевич любил жизнь, любил свою работу, был предан ей. Без преувеличения это было главным делом его жизни вместе с семьей. Где бы он ни работал, везде его коллеги, зарубежные партнеры отмечали высочайший профессионализм, высочайшие человеческие качества", — сказал Лавров. После этого министр передал родственникам убитого посла Звезду Героя России – орден, которым Карлов был награжден посмертно.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов считает, что Карлов проявил много мужества, чтобы не позволить обрушиться российско-турецким отношениям.

По его словам, поездка Карлова в качестве российского посла в Турцию была "огромным вызовом". "Поехал, когда отношения с Турцией шли по восходящей. Скоро случилось немало драматических событий в международной обстановке, в двусторонних отношениях. Он проявил очень много мужества, стойкости, чтобы не позволить обрушиться этим отношениям. Внес много личного в эту работу", — сказала Торкунов журналистам на гражданской панихиде.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в здание на Смоленской площади около полудня, он возложил букет темных роз к гробу, простился с дипломатом и принес соболезнования семье. Глава государства пообщался с вдовой и сыном убитого посла. Президент, который был лично знаком с Карловым, назвал его блестящим дипломатом, интеллигентным и добрым человеком.

"К нему прислушивались лидеры"

Отпевание дипломата прошло в Храме Христа Спасителя. Когда траурный кортеж прибыл на территорию храма, зазвучал колокол. На ступенях у Храма Христа Спасителя в память об убитом российском дипломате из свечей был выложен православный крест. Проститься с дипломатом в соборе смогли не только его бывшие сослуживцы, но и прихожане, которые были в храме во время обряда. Посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас и посол Эстонии в РФ Арти Хилпус также пришли отдать дань памяти Карлову.

Карлова ценили не только коллеги, но и главы государств, рассказала присутствовавшая на отпевании супруга посла РФ во Вьетнаме Юлия Внукова.

"Во время службы в КНДР он имел очень тесные контакты с Ким Чен Иром, тот к нему прислушивался, в том числе по вопросу о том, что в Пхеньяне нужно построить православный храм", — сказала она.

Через несколько минут об особой роли Карлова в развитии не только политических, но и духовных связей между государствами говорил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Он не был узким мидовским специалистом, он не работал только в рамках инструкций. Он ясно понимал, что нужно, чтобы отношения России с другими государствами включали и духовную сферу", — сказал патриарх.

Он напомнил, что неоднократно встречался с Карловым, при непосредственном участии которого в бытность его послом в КНДР ранее в Пхеньяне была построена первая православная церковь, и "одним из первых богослужений в этом храме было венчание господина посла с его супругой".

Патриарх сообщил, что впоследствии много раз встречался с Карловым, в том числе во время визитов в Турцию.

"Я знаю, как он близко к сердцу принимал поддержку русских православных людей, живущих в Турции, как он стремился к строительству в Анкаре православного храма. И я убежден, что он бы добился своего, и храм был бы построен", — сказал он. По словам патриарха, Карлов окончил свою жизнь мученически, и эта кончина его обессмертила.

"Он войдет в историю нашего Отечества как посол, погибший на боевом посту, таких у нас совсем немного, он будет среди этих героев навсегда. В человеческих жизненных категориях эта кончина его обессмертила. То, что представляется трагическим для нас, окружающих, не является трагедией для него самого – его бессмертная душа вместе с нами сейчас… Верим, что по нашим молитвам и особенно через мученическую кончину свою Андрей Геннадьевич войдет в это Божественное царство славы, и на него прольется милость милосердного Бога", — сказал патриарх.

Помимо Москвы, траурные церемонии в память о погибшем после прошли также в посольствах РФ в КНДР, Болгарии, Турции и ряде других стран. В Анкаре российскую дипмиссию в четверг посетил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, который оставил запись в книге соболезнований.

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