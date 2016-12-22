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Общество

В Москве простились с убитым послом Андреем Карловым

Тема:
Главное за 22 декабря 2016 года (13)
17:5622.12.2016
(обновлено: 18:30 22.12.2016)
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым. 22 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Убитый в Анкаре посол России в Турции Андрей Карлов в четверг был похоронен на Химкинском кладбище Москвы. Церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей: с участием почетного караула, военного оркестра, гроб с телом посла был покрыт государственным флагом РФ.

Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре. Архивное фото
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
СМИ: следователи пытаются получить доступ к данным телефона убийцы Карлова
Вооруженное нападение на российского посла произошло в понедельник, 19 декабря, на открытии выставки в турецкой столице. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение под видом охранника. В результате полицейской операции он был уничтожен. В России убийство посла назвали терактом.

Прощание с коллегой

Гражданская панихида по Карлову прошла утром в четверг в здании МИД РФ на Смоленской площади. Флаги на здании были повязаны черными траурными лентами, в холле на памятной доске, посвященной сотрудникам министерства, погибшим при исполнении служебных обязанностей, было выгравировано его имя. Встречали гроб с телом погибшего дипломата под звуки военного оркестра, в присутствии почетного караула. Проститься с Карловым пришли его родные, близкие, коллеги из министерства, депутаты Госдумы и бывшие сотрудники посольства России в КНДР – те, кто работал с дипломатом, когда он служил послом в Пхеньяне. Коллеги Карлова вспоминали, что он обладал выдающимися человеческими качествами, был увлеченным профессионалом, никогда не забывавшим ни на минуту о порученных ему делах. В церемонии также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Прощание с послом РФ в Турции Андреем Карловым
Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в министерстве иностранных дел России
© РИА Новости. РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
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Родные и близкие, бывшие коллеги, сотрудники Министерства иностранных дел и российские политики пришли в четверг в высотку МИД, чтобы попрощаться с Андреев Карловым, послом России в Турции.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым. 22 декабря 2016
© РИА Новости. РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
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Траурную церемонию посетил Владимир Путин. Президент возложил букет темных роз к гробу, простился с дипломатом и принес соболезнования семье. Глава государства пообщался с вдовой и сыном убитого посла.
Венки от Турции, в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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У входа в здание Министерства иностранных дел России в Москве стоят венки от Турции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости. РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
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С погибшим коллегой простился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что сейчас "нельзя поддаваться эмоциям, нужно бороться с терроризмом и на дальних рубежах". "Он был замечательным человеком, всегда боролся за интересы страны", — добавил Зюганов.
Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в министерстве иностранных дел России
© РИА Новости. РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
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Вооруженное нападение на российского дипломата произошло 19 декабря в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Для того, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, президент России Владимир Путин перенес большую пресс-конференцию, намеченную ранее на этот день.
Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в министерстве иностранных дел России
© РИА Новости. РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
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Путин посмертно присвоил Карлову звание Героя России. Президент был лично знаком с Карловым, он назвал его блестящим дипломатом, интеллигентным и добрым человеком.
Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".
Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в Министерстве иностранных дел России.
Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в министерстве иностранных дел России
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в Министерстве иностранных дел России.
Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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После церемонии прощания, прошедшей в Министерстве иностранных дел РФ, гроб с телом Андрея Карлова прибыл в главный кафедральный храм столицы.
Траурная процессия у храма Христа Спасителя, где состоится отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. Максим Блинов
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Когда траурный кортеж прибыл на территорию храма, зазвучал колокол.
Отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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На ступенях у храма Христа Спасителя в память об убитом российском дипломате из свечей выложен православный крест.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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В храме собрались бывшие коллеги посла, которые работали с ним в Первом департаменте Азии МИД РФ, Консульском департаменте, Посольстве РФ в КНДР.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Отпевание возглавил патриарх Кирилл, лично, по его словам, знавший дипломата.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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В бытность послом РФ в КНДР в 2001-2006 годах Карлов много сделал для развития там церковной жизни, в частности, содействовал строительству православного храма.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Марина Карлова во время отпевания российского дипломата в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Марина Карлова, вдова посла РФ в Турции Андрея Карлова, во время отпевания российского дипломата в храме Христа Спасителя.
Траурная процессия у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. Максим Блинов
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Траурная процессия у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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Андрей Карлов был похоронен на Химкинском кладбище Москвы.
Караул во время отдания воинских почестей на церемонии похорон посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. Илья Питалев
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Караул на церемонии похорон посла России в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве.
Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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Церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей.
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"Андрей Геннадьевич любил жизнь, любил свою работу, был предан ей. Без преувеличения это было главным делом его жизни вместе с семьей. Где бы он ни работал, везде его коллеги, зарубежные партнеры отмечали высочайший профессионализм, высочайшие человеческие качества", — сказал Лавров. После этого министр передал родственникам убитого посла Звезду Героя России – орден, которым Карлов был награжден посмертно.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов считает, что Карлов проявил много мужества, чтобы не позволить обрушиться российско-турецким отношениям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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В Кремле назвали автора статьи New York Daily News о Карлове "невменяемым"
По его словам, поездка Карлова в качестве российского посла в Турцию была "огромным вызовом". "Поехал, когда отношения с Турцией шли по восходящей. Скоро случилось немало драматических событий в международной обстановке, в двусторонних отношениях. Он проявил очень много мужества, стойкости, чтобы не позволить обрушиться этим отношениям. Внес много личного в эту работу", — сказала Торкунов журналистам на гражданской панихиде.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в здание на Смоленской площади около полудня, он возложил букет темных роз к гробу, простился с дипломатом и принес соболезнования семье. Глава государства пообщался с вдовой и сыном убитого посла. Президент, который был лично знаком с Карловым, назвал его блестящим дипломатом, интеллигентным и добрым человеком.

"К нему прислушивались лидеры"

Отпевание дипломата прошло в Храме Христа Спасителя. Когда траурный кортеж прибыл на территорию храма, зазвучал колокол. На ступенях у Храма Христа Спасителя в память об убитом российском дипломате из свечей был выложен православный крест. Проститься с дипломатом в соборе смогли не только его бывшие сослуживцы, но и прихожане, которые были в храме во время обряда. Посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас и посол Эстонии в РФ Арти Хилпус также пришли отдать дань памяти Карлову.

Убийство посла и сирийский вопрос: к чему приведет трагедия в Анкаре
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Убийство посла и сирийский вопрос: к чему приведет трагедия в Анкаре
Карлова ценили не только коллеги, но и главы государств, рассказала присутствовавшая на отпевании супруга посла РФ во Вьетнаме Юлия Внукова.

"Во время службы в КНДР он имел очень тесные контакты с Ким Чен Иром, тот к нему прислушивался, в том числе по вопросу о том, что в Пхеньяне нужно построить православный храм", — сказала она.

Через несколько минут об особой роли Карлова в развитии не только политических, но и духовных связей между государствами говорил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Он не был узким мидовским специалистом, он не работал только в рамках инструкций. Он ясно понимал, что нужно, чтобы отношения России с другими государствами включали и духовную сферу", — сказал патриарх.

Убийство российского посла в Анкаре
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Нападение произошло на открытии фотовыставки в галлерее в Анкаре.
Посол России в Турции Андрей Карлов во время выступления в галерее в городе Анкара
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Посол России в Турции Андрей Карлов выступал в галерее, когда неизвестный открыл стрельбу.
Люди во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее Анкары
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Люди в галерее во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу у галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
На место происшествия сразу прибыл Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Кроме того, турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре.
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Турецкие источники заявляют, что убийца посла в Анкаре служил в полиции.
Турецкие полицейские в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
В результате нападения Карлов получил серьезное огнестрельное ранение. Посол был доставлен в госпиталь, однако спасти его не удалось.
Люди во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее Анкары
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Люди, находившееся в галерее, во время нападения на российского посла.
Турецкая полиция в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
Телеканал NTV сообщил, что напавший на Андрея Карлова был уничтожен.
Турецкая полиция в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
Помимо российского дипломата ранения в ходе перестрелки получили три человека.
Турецкие полицейские в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
Президент России Владимир Путин намерен выслушать доклады министра иностранных дел и руководителей спецслужб в связи с произошедшим нападением.
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Он напомнил, что неоднократно встречался с Карловым, при непосредственном участии которого в бытность его послом в КНДР ранее в Пхеньяне была построена первая православная церковь, и "одним из первых богослужений в этом храме было венчание господина посла с его супругой".

Патриарх сообщил, что впоследствии много раз встречался с Карловым, в том числе во время визитов в Турцию.

"Я знаю, как он близко к сердцу принимал поддержку русских православных людей, живущих в Турции, как он стремился к строительству в Анкаре православного храма. И я убежден, что он бы добился своего, и храм был бы построен", — сказал он. По словам патриарха, Карлов окончил свою жизнь мученически, и эта кончина его обессмертила.

Посол России в Турции Андрей Карлов во время выступления в галерее в городе Анкара
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Охота на послов: как и зачем в мировой истории убивали дипломатов
"Он войдет в историю нашего Отечества как посол, погибший на боевом посту, таких у нас совсем немного, он будет среди этих героев навсегда. В человеческих жизненных категориях эта кончина его обессмертила. То, что представляется трагическим для нас, окружающих, не является трагедией для него самого – его бессмертная душа вместе с нами сейчас… Верим, что по нашим молитвам и особенно через мученическую кончину свою Андрей Геннадьевич войдет в это Божественное царство славы, и на него прольется милость милосердного Бога", — сказал патриарх.

Помимо Москвы, траурные церемонии в память о погибшем после прошли также в посольствах РФ в КНДР, Болгарии, Турции и ряде других стран. В Анкаре российскую дипмиссию в четверг посетил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, который оставил запись в книге соболезнований.

Подробнее о случаях гибели послов в результате покушений в мире в 2003-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>

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Убийство российского посла в Турции
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