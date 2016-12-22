Минздрав разработал порядок оказания медпомощи на ЧМ-2018

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Минздрав РФ разработал порядок оказания медицинской помощи спортсменам и зрителям в период подготовки и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
При этом в документе отмечается, что в медицинских организациях в часы их работы должен быть специально выделен сотрудник, владеющий иностранным языком, для организации медицинского обеспечения иностранных граждан – участников и гостей ЧМ-2018 и Кубка конфедераций.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.