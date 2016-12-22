Депутат: продажа спиртосодержащих препаратов по рецептам не решит проблему

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Продажа спиртосодержащих препаратов по рецептам не поможет решить проблемы с отравлением людей, лучше делать не содержащие спирт таблетированные формы таких препаратов, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал.

Как можно бороться с контрафактным алкоголем? Продавать алкогольсодержащие жидкости и настойки по рецепту или вообще запретить их

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Ранее вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольное регулирование, заявил, что российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и "Боярышник", разрешить их продажу только в аптеках и по рецептам в небольших упаковках.

"Это (продажа по рецептам – ред.) никакого значения для отравления и алкоголизации населения не несет. Зачем вообще настойку боярышника производить на спирту? Уже давным-давно можно делать вытяжки, экстракты и таблетированные формы, эффект будет тот же самый", — заявил Фургал РИА Новости.

Он привел в пример экстракт валерианы, который изначально продавался в спиртовом растворе и в таблетках, "и в конце концов спиртовой раствор просто исчез с прилавков, его заменили таблетки, механизм действия ведь тот же самый".

Говоря об отравлениях, депутат отметил, что продажа по рецептам не решит эту проблему, потому что "дело здесь совершенно не в медицинских препаратах".

"Дело в том, что не отрегулирован рынок, ведь люди травятся не валокордином и боярышником, а суррогатами алкоголя, а это совершенно другое направление, это совершенно другие подходы, совершенно другие методы. Это дело надо запрещать категорически, вплоть до уголовной ответственности", — добавил Фургал.