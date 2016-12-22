Член ОП поддержал идею о продаже спиртосодержащих препаратов по рецептам

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке молодежных инициатив Султан Хамзаев поддержал инициативу продавать спиртосодержащие медицинские препараты, включая валокордин и "Боярышник", по рецепту.

В четверг вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольное регулирование, заявил о том, что российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и "Боярышник", разрешить их продажу только в аптеках и по рецептам в небольших упаковках.

"Я вообще считаю, что любого рода фармацевтические препараты нужно продавать по рецепту. Это стандартная международная практика. Та ситуация показывает – та, которую мы имеем сегодня, — что безусловно это необходимо сделать", — заявил Хамзаев РИА Новости.

Общественник подчеркнул, что и прежде обращался к властям с просьбой урегулировать продажу медицинских спиртосодержащих препаратов. "Я не знаю, видел ли он (Хлопонин — ред.) те документы, которые мы присылали, но его аппарат уж точно с ними знаком был. Поэтому вопрос ответственности чиновников (возникает) в том числе", — пояснил он.

Хамзаев считает, что надо в контексте регулирования отпуска подобных препаратов говорить именно о предметно-количественном учете.

"Сам уровень отпуска должен быть профессиональным. Единственный легальный механизм сегодня регламентировать это более или менее профессионально – это так называемый предметно-количественный учет", — сказал он.