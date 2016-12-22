ФССП: управления в регионах готовы с января принимать заявления коллекторов

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Региональные управления Федеральной службы судебных приставов России готовы к приему заявлений о внесение в единый реестр организаций по возврату долгов, сообщил директор ФССП Артур Парфенчиков в четверг.
Согласно КоАП, коллекторам, которые продолжат свою деятельность без включения в соответствующий реестр, грозит штраф до 500 тысяч рублей для граждан, до 1 миллиона рублей для должностных лиц и до 2 миллионов для юридических лиц.
"Региональные УФССП готовы к приему заявлений от организаций, намеренных с 01.01.17 года осуществлять деятельность по возврату долгов", — написал Парфенчиков в Twitter.