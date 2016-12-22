В правительстве не видят необходимости снижать акциз на алкоголь

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Вице-премьер РФ Александр Хлопонин пока не видит необходимости вести разговор о значительном снижении акциза на алкоголь, так как этот товар нельзя делать доступным.

Разговоры об изменении ставки акциза на алкоголь начались после массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" в минувшие выходные, жертвами которого, по последним данным, стали 72 человека. Ряд экспертов рынка высказывались о необходимости снижения акциза и доведения минимальной розничной цены водки до 50 рублей за поллитра, чтобы легальный алкоголь стал доступнее. Повышение же акцизов, по их мнению, даст отрицательный результат.

Однако 21 декабря президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, включая введение лицензирования. Позже на встрече с Федеральным собранием он пояснил, что считает необходимым повысить на спиртсодержащую продукцию, "чтобы это не были флакончики за три копейки".

"Я пока не вижу необходимости вести разговор о значительном снижении акциза. Вообще, не надо делать, чтобы этот товар был всячески доступен, мы вообще должны вести речь о здоровом образе жизни", — заявил Хлопонин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы об этом (снижении цен на легальный алкоголь — ред.) думали и продолжаем думать, и я думаю, что любой алкоголь стоит столько, сколько он должен стоить. Можно, конечно, пойти по пути снижения акциза, но у нас же не стоит задача алкоголизации населения… Если мы попытаемся водку сделать по цене одеколона, ради чего мы этот рынок упорядочивали, вообще мы тогда хотим все население споить?", — добавил Хлопонин.

"Мы должны не мотивировать людей алкоголизму, а сделать так, что если ты хочешь выпить алкоголь, он должен быть качественным", — заключил вице-премьер.