В Госдуму внесли проект о нарушениях в использовании пиротехники

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение правил хранения, использования, перевозки салютов и других пиротехнических изделий внесен в Госдуму, говорится в базе данных нижней палаты парламента.

Инициатива связана с тем, что за последние годы резко увеличилось количество несчастных случаев в результате незаконного хранения пиротехнических изделий или их хранения с нарушениями технических требований. В пояснительной записке приводятся в качестве примера взрыв на нелегальном складе пиротехники в городе Орле, в торговом центре "Сити" в Калининграде, обнаружение склада с грубейшими ошибками хранения пиротехники в Казани, которые произошли в 2015 году. Кроме того, в 2016 году факты незаконного хранения пиротехнических изделий были выявлены в Челябинске, сильный пожар произошел на складе пиротехники под Екатеринбургом.

Законопроектом предусматривается, что за нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а также незаконная пересылка этих веществ по почте или багажом, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, наказываются либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности в двух случаях.

Если использование салютов повлекло по неосторожности смерть человека, то человек будет лишен свободы на срок до пяти лет. Если погибло более двух человек, то деяние наказывается лишением свободы до семи лет.

Помимо этого в Госдуму внесен законопроект об изменениях в КоАП. Согласно документу, вводится запрет продавать пиротехнические изделия несовершеннолетним, а также лицам, находящимся в состоянии опьянения. В настоящее время покупать пиротехнику подростки с 16 лет. "Даже в 16 лет подросток не может обеспечить необходимую безопасность себе и окружающим при использовании салютов. Неслучайно сводки МЧС ежегодно "пестрят" случаями с пострадавшими детьми. В связи с этим законопроектом предлагается повысить возраст покупки пиротехнических изделий до 18 лет", — отмечается в пояснительной записке.