Адвокат: налоговая завысила недоплату по налогам ресторана "Тарас Бульба"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Сумма неуплаченных налогов руководства одного из ресторанов сети "Корчма Тарас Бульба", которую начислила налоговая инспекция, завышена в несколько раз, заявил РИА Новости председатель Московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры" Александр Карабанов, представляющий интерес акционеров "Корчмы".

Ранее в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 112 миллионов рублей руководством одного из ресторанов, входящим в крупную ресторанную сеть "Корчма Тарас Бульба", факт уклонения был выявлен в результате совместной работы следователей ГСУ СК России по Москве, сотрудников столичного УЭБиПК ГУ МВД России и УФНС России по Москве.

"Уже не один месяц идет судебная тяжба с налоговой инспекцией в судах относительного неправомерного начисления налогов. Безусловно, в сложившейся налоговой практике в случае невыполнения требований об оплате выставленных налоговых санкций передается материал в следственный комитет, что налоговая и сделала. По нашему мнению, данная сумма завышена в несколько раз", — сказал Карабанов.

"Действительно, наш доверитель, при определении вменяемой законной суммы, готов рассмотреть вопрос о ее погашении. Но, действительно, сумма, которая сейчас была насчитана налоговой инспекцией, очень спорная. И мы пытаемся в рамках юридического диалога определить, на чем же, действительно, основывается такая сумма", — добавил он.

В рамках расследования проведено 24 обыска в офисах, 18 ресторанах и по месту жительства руководства коммерческой организации, в ходе которых изъята компьютерная техника, денежные средства в крупном размере, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу, уточняла Иванова.

Сейчас следователями изучается финотчетность и уставная документация, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление иных эпизодов противоправной деятельности руководства сети "Корчма Тарас Бульба", также сообщало ГСУ СК. В рамках следствия будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.