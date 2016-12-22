В Приангарье помогут детям, чьи родители умерли от отравления "Боярышником"

КРАСНОЯРСК, 22 дек — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил оказать поддержку детям, у которых родители умерли от отравления "Боярышником", сообщила пресс-служба регионального правительства.

По предварительной информации, сиротами остались 6 детей. Четверо несовершеннолетних до момента смерти родителей уже находились на воспитании в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. Один ребенок временно находится в специализированной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но родственники уже выразили желание принять его в свою семью на воспитание. С ребенком по факту чрезвычайного происшествия работает психолог. Еще один ребенок, потерявший при массовом отравлении граждан свою маму, проживает в семье родственников, которые оформляют над ним опеку.

Кроме того, по информации региональных властей, в настоящее время министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по поручению губернатора прорабатывает вопросы оказания помощи в погребении погибших.

"Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил ответственным подведомственным структурам оказать поддержку детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи со смертью родителей в результате отравления спиртосодержащей жидкостью. Кроме того, рассмотреть возможность помощи при погребении погибших", — говорится в сообщении.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске с 17 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, погибло 72 человека. —0-