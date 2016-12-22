Глава ФОМС: в России уже обучены более 3,5 тысячи страховых представителей

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Более 3,5 тысяч страховых представителей подготовлена к настоящему моменту, рассказала глава федерального Фонда ОМС Наталья Стадченко на заседании комитета Совета Федерации.

Институт страховых поверенных — это один из завершающих шагов в создании унифицированной системы защиты прав застрахованных. Каждый застрахованный должен знать свою страховую медицинскую компанию, номер телефона своего страхового поверенного, чтобы обращаться к нему по всем вопросам.

"На сегодняшний день уже обучены 3,6 тысячи специалистов. Первый этап обучения начинался на базе Первого меда, с 1 сентября подключились и другие вузы", — рассказала Стадченко.