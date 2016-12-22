Рейтинг доверия россиян Владимиру Путину продолжает расти, показал опрос

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Больше 60% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, следует из составленного ВЦИОМ рейтинга доверия политикам.

Согласно опросу, деятельность Путина на посту президента страны одобряют 85,8% россиян.

"В рейтинге доверия политикам показатели Владимира Путина продолжают расти: согласно данным последнего опроса, это 61,3%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рейтинге доверия политикам второе место занимает глава МИД Сергей Лавров (14,4%), третье — премьер-министр Дмитрий Медведев (13,7%). Рейтинг недоверия возглавляет лидер ЛДПР Владимир Жириновский (21,7%), 10% опрошенных не доверили бы решение важных государственных вопросов лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 17-18 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в России среди 1600 человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 0,95 не превышает 3,5%. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента.