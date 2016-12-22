Скончался старейший сотрудник МГУ Борис Есин

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Старейший сотрудник МГУ, профессор факультета журналистики, выдающийся ученый Борис Есин скончался на 95-м году жизни, сообщили РИА Новости в четверг в столичном вузе.

"22 декабря на девяносто пятом году жизни скончался Борис Иванович Есин. Окончена долгая и славная жизнь. Старейший сотрудник МГУ, профессор нашего факультета, в течение нескольких десятилетий заведовавший кафедрой истории русской литературы и журналистики, он до последних дней не оставлял любимую работу", — сообщили в МГУ.

Как сообщили в вузе, делом жизни Есина стало изучение истории русской журналистики – область, в которой профессор стал непревзойденным и авторитетнейшим специалистом.

"Не только его бывшие аспиранты и докторанты, но и многие ученые в России с благодарностью говорят о заинтересованном внимании, с которым Борис Иванович относился к работе своих коллег. По его учебникам занимаются многие поколения студентов во всей стране", — говорится в сообщении.

В МГУ также сообщили, что коллектив факультета журналистики скорбит по ушедшему профессору и выражает свои соболезнования родным и близким Есина.

"Светлая память о Борисе Ивановиче Есине останется в нас навсегда", — говорится в сообщении.