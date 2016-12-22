Минтранс рассказал о строительстве новых трасс на федеральных дорогах

ВОРОНЕЖ, 22 дек — РИА Новости. Более 300 километров новых трасс будет построено на федеральных дорогах России, сказал министр транспорта РФ Максим Соколов во время своей рабочей поездки в Воронежскую область.

В четверг в Воронежской области был открыт новый участок трассы М-4 "Дон" протяженностью около 30 километров.

"Этот участок один из самых значимых объектов, вводимых в эксплуатацию в этом году. Всего же будет построено более 300 километров новых трасс на наших федеральных дорогах", — сказал Соколов.

Он отметил, что государственная компания "Автодор", которая открыла участок, является лидером в использовании современных технологий строительства, применении новых инновационных материалов, композитных материалов, светодиодных светильников для освещения дорог.

По словам министра, более 30% всего освещения используется на принципах светодиода. "Это хороший показатель, это говорит о качестве этой дороги. Качество соответствует самым требовательным международным стандартам", — сказал глава Минтранса.

"Могу отметить, что скоро все федеральные трассы нашей страны, буквально через два года, будут соответствовать таким же стандартам", — заявил Соколов.