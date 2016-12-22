Советские политики рассказали, как можно было избежать развала СССР

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Политические деятели-современники распада Советского Союза не исключают, что развала страны можно было бы избежать при определенных условиях, очевидцы тех событий спустя 25 лет высказывают разные мнения о причинах и последствиях этого процесса, большинство сожалеет о случившемся, другие говорят об исторической предопределенности исчезновения СССР, некоторые — о временном факторе, сыгравшем "против".
Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором стороны заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Разрушить нельзя сохранить
Соглашение, заключенное в Беловежской пуще, не оставляло места для союзной формы государственного устройства на территории СССР. В последовавшем после его подписания заявлении Горбачев квалифицировал действия руководителей трех республик как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.в статье в "Российской газете" заявил, что не снимает с себя долю ответственности за случившееся, хотя "отстаивал Союз до конца, действуя политическими методами". По его мнению, свою роль в распаде сыграла деструктивная позиция тогдашнего российского руководства. При этом Горбачев убежден, что даже после принятия республиками деклараций о суверенитете и независимости можно было договориться с большинством из них о создании союзного конфедеративного государства.
Эксперт "Горбачев-фонда" Павел Палажченко, бывший в 1985-1991 годах переводчиком Горбачева, высказал мнение, что "альтернативой распаду Союза была его децентрализация и предоставление республикам реальных суверенных прав".
"Это был бы тот "обновленный Союз", за который высказалось большинство граждан на референдуме 17 марта 1991 года. Реализовать эту альтернативу в любом случае было бы нелегко. Исторические обстоятельства сложились так, что она не была реализована", — добавил Палажченко.
"Поэтому, к сожалению, 8 декабря 91-го года нам пришлось формулировать такой … приговор о том, что Союз ССР как субъект международного права и геополитической реальности прекращает свое существование. Но это было жизненно необходимо, и самое главное, что это было предельно системно легитимно", — уверен он.
"К огромному огорчению, нет, в декабре это было уже невозможно. И можно только сожалеть, что ГКЧП сорвали намеченное на 20 августа подписание разработанного в тяжелых условиях Новоогарёвского процесса договора о союзе суверенных государств, лишая нас возможности эволюционно юридически корректно найти какой-то последовательный выход из этого положения", — уверен собеседник агентства.
"И результат известен: из лохмотьев нельзя сшить никакой одежды. Распад Советского Союза произошел не в августе 1991 года и не в декабре 91-го года. Он произошел за несколько лет до этого, когда исчезли основания для существования такой страны, огромной колониальной державы. Предотвратить? Это естественный ход развития событий истории", — уверен политик.
События развивались в русле общей закономерности — тенденции деколонизации, которая началась в 50-е годы XX века с идеи верховенства прав человека, убежден он.
Объединение на других уровнях
Сенатор Николай Рыжков, возглавлявший до января 1991 года Совет министров СССР, считает, что воссоздание Советского Союза в его прежнем виде абсолютно нереально, однако полагает, что ЕАЭС — "это тот примерный прототип СССР, на основе которого можно воссоздавать объединение бывших республик СССР".
"Цели, заявленные ЕврАзЭС — единая валюта, прозрачные таможенные границы — это та основа, на которой могло бы произойти в какой-то форме объединение бывших республик", — предположил он.
Палажченко уточнил, что не стал бы употреблять слово "воссоединение" в этом контексте. "Оно только отпугнет наших соседей, большинство из которых не испытывает той ностальгии по СССР, которую ощущают многие в России", — добавил эксперт.
Главное препятствие на пути к трансформации, например, СНГ или ЕАЭС в подобное Советскому Союзу объединение — это, по его словам, "несопоставимые масштабы России и других республик, их неравные политические, экономические и военные потенциалы".
"В таких условиях республики всегда будут опасаться, что ими будут "управлять из Москвы". Они согласятся только на действительно равноправное объединение государств. Можно ли создать такое объединение, пока не ясно", — заявил Палажченко.
В свою очередь, Бурбулис высказал мнение, что появление союза стран, входивших в СССР, на новом уровне "не только жизненно необходимо, но практически возможно".
"Нет сегодня никаких других методов для того, чтобы накопившиеся противоречия, конфликты и жесткую жестокую конкуренцию решать через диалог, через доверие, через взаимную ответственность и взаимное стремление к миру, к миротворчеству… Так что я на это надеюсь, я об этом мечтаю, я делаю все, чтобы это случилось. И я в это верю", — добавил политик.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телекомпании "Мир" отметил, что отношение президента России Владимира Путина к распаду СССР не изменилось: "это была катастрофа для тех народов, которые жили под крышей одного союзного государства", но говорить о каких-то реверсивных процессах невозможно. При этом Песков подчеркнул, что логика "диктует потребность новой интеграции на пространстве бывшего Советского Союза".