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Общество

Советские политики рассказали, как можно было избежать развала СССР

12:1822.12.2016
(обновлено: 14:56 22.12.2016)
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Герб СССР в парке Музеон в Москве. Архивное фото
© AFP 2016/ Yuri Kadobnov

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Политические деятели-современники распада Советского Союза не исключают, что развала страны можно было бы избежать при определенных условиях, очевидцы тех событий спустя 25 лет высказывают разные мнения о причинах и последствиях этого процесса, большинство сожалеет о случившемся, другие говорят об исторической предопределенности исчезновения СССР, некоторые — о временном факторе, сыгравшем "против".

Бывший президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Горбачев признал частичную ответственность за распад СССР
Политики, на чьих глазах распалась сверхдержава, считают, что воссоздать Союз в прежнем виде нельзя, но некоторые говорят о возможности объединения бывших республик на других уровнях, при этом в качестве обязательного условия называют равноправие участников.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором стороны заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Это была катастрофа: Песков рассказал об отношении Путина к распаду СССР
До этого — еще в 1990 году — все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад, 17 марта 1991 года власти провели референдум о сохранении СССР. "За" тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. По итогам референдума весной-летом 1991 года был разработан проект по заключению договора федерации "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, известного как Августовский путч.

Разрушить нельзя сохранить

Соглашение, заключенное в Беловежской пуще, не оставляло места для союзной формы государственного устройства на территории СССР. В последовавшем после его подписания заявлении Горбачев квалифицировал действия руководителей трех республик как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.

Михаил Горбачев. 2016 год
© РИА Новости. Владимир Песня
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Всесоюзный сбор: не хотите ли вернуться в СССР?
Ранее экс-президент СССР в статье в "Российской газете" заявил, что не снимает с себя долю ответственности за случившееся, хотя "отстаивал Союз до конца, действуя политическими методами". По его мнению, свою роль в распаде сыграла деструктивная позиция тогдашнего российского руководства. При этом Горбачев убежден, что даже после принятия республиками деклараций о суверенитете и независимости можно было договориться с большинством из них о создании союзного конфедеративного государства.

Эксперт "Горбачев-фонда" Павел Палажченко, бывший в 1985-1991 годах переводчиком Горбачева, высказал мнение, что "альтернативой распаду Союза была его децентрализация и предоставление республикам реальных суверенных прав".

"Это был бы тот "обновленный Союз", за который высказалось большинство граждан на референдуме 17 марта 1991 года. Реализовать эту альтернативу в любом случае было бы нелегко. Исторические обстоятельства сложились так, что она не была реализована", — добавил Палажченко.

Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Вильф
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Зюганов считает актуальной идею воссоздания СССР
Фактически Советский Союз перестал существовать еще до подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года, полагает госсекретарь РСФСР, один из ближайших соратников Ельцина, Геннадий Бурбулис. По его мнению, де-факто распад Союза произошел еще в августе 1991 года — после путча и отставки Горбачева с поста генсека ЦК КПСС. Все последующие месяцы вплоть до декабря страна, по словам политика, жила "в условиях минного поля безвластия", когда советские органы власти уже ничем, по сути, не управляли, а российские еще полноценно не сформировались и не могли содержательно решать проблемы 150 миллионов российских граждан.

"Поэтому, к сожалению, 8 декабря 91-го года нам пришлось формулировать такой … приговор о том, что Союз ССР как субъект международного права и геополитической реальности прекращает свое существование. Но это было жизненно необходимо, и самое главное, что это было предельно системно легитимно", — уверен он.

Герб СССР
© РИА Новости. Александр Демьянчук
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Рыжков считает, что воссоздать СССР в прежнем виде нереально
Бурбулис пояснил, что на основании законов и конституции Советского Союза, который де-факто уже не существовал, конституций Украины и Белоруссии, которые искали в себе правовую точку опоры, участники как учредители Советского Союза имели полное легитимное право принимать такое ответственное решение. Он считает, что предотвратить распад СССР тогда — в декабре 1991 года — было уже невозможно.

"К огромному огорчению, нет, в декабре это было уже невозможно. И можно только сожалеть, что ГКЧП сорвали намеченное на 20 августа подписание разработанного в тяжелых условиях Новоогарёвского процесса договора о союзе суверенных государств, лишая нас возможности эволюционно юридически корректно найти какой-то последовательный выход из этого положения", — уверен собеседник агентства.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Бочаров ручей Сочи. 16 августа 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Назарбаев назвал чепухой мнение, что в ЕврАзЭС Москва "собирает СССР"
По мнению депутата Госдумы второго созыва (1995-2000), председателя партии "Западный Выбор" Константина Борового, ГКЧП предпринял именно попытку предотвратить распад Советского Союза силовым радикальным путем.

"И результат известен: из лохмотьев нельзя сшить никакой одежды. Распад Советского Союза произошел не в августе 1991 года и не в декабре 91-го года. Он произошел за несколько лет до этого, когда исчезли основания для существования такой страны, огромной колониальной державы. Предотвратить? Это естественный ход развития событий истории", — уверен политик.

События развивались в русле общей закономерности — тенденции деколонизации, которая началась в 50-е годы XX века с идеи верховенства прав человека, убежден он.

Объединение на других уровнях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Пресс-служба президента РФ
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Лукашенко заявил, что СССР распался из-за нехватки стирального порошка
Боровой подчеркнул, что сегодня воссоединение бывших республик СССР возможно разве что силовым способом. Говоря о ныне существующем Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда сейчас входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, политик высказал мнение, что это соглашение не равных партнеров, а некоторого "домината" и его союзников, "политическое соглашение в экономической форме".

Сенатор Николай Рыжков, возглавлявший до января 1991 года Совет министров СССР, считает, что воссоздание Советского Союза в его прежнем виде абсолютно нереально, однако полагает, что ЕАЭС — "это тот примерный прототип СССР, на основе которого можно воссоздавать объединение бывших республик СССР".

"Цели, заявленные ЕврАзЭС — единая валюта, прозрачные таможенные границы — это та основа, на которой могло бы произойти в какой-то форме объединение бывших республик", — предположил он.

Энтони Кент
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Иностранцы в России: англичанин о Достоевском, 90-х и распаде СССР
Говоря о том, какие республики могли бы войти в такое объединение, и все ли пошли бы на это, Рыжков отметил: "Все должны понимать, что в объединении всем лучше, все от этого только выиграют". "Но если кто-то (из бывших республик СССР — ред.) не захочет в это объединение, мы переживать не будем", — добавил политик.

Палажченко уточнил, что не стал бы употреблять слово "воссоединение" в этом контексте. "Оно только отпугнет наших соседей, большинство из которых не испытывает той ностальгии по СССР, которую ощущают многие в России", — добавил эксперт.

Главное препятствие на пути к трансформации, например, СНГ или ЕАЭС в подобное Советскому Союзу объединение — это, по его словам, "несопоставимые масштабы России и других республик, их неравные политические, экономические и военные потенциалы".

"В таких условиях республики всегда будут опасаться, что ими будут "управлять из Москвы". Они согласятся только на действительно равноправное объединение государств. Можно ли создать такое объединение, пока не ясно", — заявил Палажченко.

В свою очередь, Бурбулис высказал мнение, что появление союза стран, входивших в СССР, на новом уровне "не только жизненно необходимо, но практически возможно".

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба Валдай в Сочи. 27 октября 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Путин о СССР: при важности личности в истории судьбу вершат сами граждане

"Нет сегодня никаких других методов для того, чтобы накопившиеся противоречия, конфликты и жесткую жестокую конкуренцию решать через диалог, через доверие, через взаимную ответственность и взаимное стремление к миру, к миротворчеству… Так что я на это надеюсь, я об этом мечтаю, я делаю все, чтобы это случилось. И я в это верю", — добавил политик.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телекомпании "Мир" отметил, что отношение президента России Владимира Путина к распаду СССР не изменилось: "это была катастрофа для тех народов, которые жили под крышей одного союзного государства", но говорить о каких-то реверсивных процессах невозможно. При этом Песков подчеркнул, что логика "диктует потребность новой интеграции на пространстве бывшего Советского Союза".

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Общество
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26 пользователей оставили 46 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • gpgr
    Распад Советского Союза произошел не в августе 1991 года и не в декабре 91-го года. Он произошел за несколько лет до этого, когда исчезли основания для существования такой страны, огромной колониальной державы.
    ==========
    Так может утверждать либо демагог, либо необразованный человек, либо просто враг! СССР не был колониальной державой! Это было объединение на равноправной основе в которой периферия зачастую получала от центра больше. А вот в колониальной державе как раз все наоборот - метрополия грабит свои колонии и живет заметно лучше. А распад СССР начался после госпереворота 26 июня 1953 года, когда замаскированный троцкист хрущ, не понимая глобальной политики Сталина, свернул его реформы и взял курс на сдачу суверенитета англосаксам!
    14:55
    22.12.2016
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  • Моська Ивановна
    Спасители, которые очень хотели спасти, но палец о палец не ударили. Самый главный из якобы "спасителей" Меченный, но оказывается его дворня была еще круче. Грош цена тем нелепым оправданиям.
    14:04
    22.12.2016
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Показать старые комментарии (26)
  • Владимир Ерохин
    Какой распад СССР? Вы о чём?
    Юридически СССР существует до сих пор. Согласно Конституции СССР 1977 года Ельцин вместе с гоп-компанией не имел права подписывать соглашение об упразднении СССР и о создании СНГ. Никто из народа их на это не уполномочил. Значит, соглашении об СНГ не законно. Кто голосовал за Конституцию РФ? 12 декабря 1993 года за Конституцию РФ голосовали граждане СССР. А разе могут граждане одного государства голосовать за Конституцию другого государства? Нет, не могут. Они сначала должны стать гражданами того государства, за Конституцию которого надо будет голосовать, и лишь потом идти на выборы. А если кто не понял, то поясню, что жить в одной и той же стране это не совсем то, что жить в одном и том же государстве. Так что, Конституция РФ не законна.
    Был не распад СССР. А было предательское уничтожение СССР кучкой предателей нашей Родины, которые пытались во всём угодить Западу. Торопились, как могли, поэтому и такие "косяки", как с принятием Конституции 1993 года.
    Но, как бы то ни было, юридически СССР еще существует...
    17:37
    22.12.2016
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  • barmalej barmaleic в ответ пользователю freits(показатьскрыть)
    freits, Более половины россиян жалеют о распаде Советского Союза и желают возрождения СССР.Согласно результатам исследования, 51% полагают, что распада СССР можно было бы избежать, а 56% жалеют о том, что это произошло.Большинство участников соцопроса — 58% — хотели бы возрождения СССР и соцсистемы.
    17:38
    22.12.2016
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  • barmalej barmaleic в ответ пользователю 19george65(показатьскрыть)
    19george65, " Все бывшие союзные республики живут хуже Российской Федерации".
    Сама РФ сейчас должна жить лучше чем при СССР, хорошо живется когда нет нахлебников))
    Возможно, если бы РФ не навязывала свое мнение другим, бывшим союзным республикам и отношения были бы другие.Что сделано, то сделано...
    17:56
    22.12.2016
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  • Александр Александров в ответ пользователю gpgr(показатьскрыть)
    gpgr, хрущев был "эксцентричным политиком.но он непозволил бы развалить СССР он был воспитан по СОВЕТСКИ!
    18:12
    22.12.2016
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  • Александр Александров в ответ пользователю gpgr(показатьскрыть)
    gpgr, ТЫ не помнишь те годы?
    18:14
    22.12.2016
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  • Wasilyev Vladimir в ответ пользователю uai36(показатьскрыть)
    uai36, Хороший вопрос! Подобную чистку задумывал Сталин, и даже поделился об этом с Мао. Именно из-за этого, (из-за планов чистки) он был убран ближайшим окружением. Мао это учёл!
    18:30
    22.12.2016
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  • Владимир в ответ пользователю Ирина Горскова(показатьскрыть)
    Ирина Горскова, В целом сказано верно. Остается только добавить, что распад Союза был неизбежен. Потому что:
    1. К 1970 году в СССР была создана каста неприкосновенных -ЦК КПСС. В руках которой была сосредоточена политическая власть и управление экономикой страны.
    Полная неприкосновенность была достигнута в 1972 году, когда закон о неприкосновенности депутатов был распространен на депутатов всех уровней.
    2. К 1975 году размер хищений из бюджета достиг критической величины, благодаря чему появился лозунг
    " экономика должна быть экономной".
    3. Конечно не следует думать, что в Политбюро были все поголовно маразматиками (не смотря на то, что средний возраст членов Политбюро был около 80 лет), а в ЦК поголовно воры, иначе бы не появилось хлопковое дело.
    4. После того как в хлопковом деле ниточки потянулись к Якутским алмазам и в Кремль Гдляна и Тельмана отстранили от ведения этого дела, осудили около 20000 хлопкоробов и дело на этом закрыли. Осталось неизвестным куда бы можно было раскручивать это дело дальше, но можно с уверенностью утверждать, что там бы вылезла и тюменская нефть и колымское золото.
    5. После того, как были разворованы астрономические суммы потребовалось их легализовать и обезопасить (тем более, что конфискация и смертная казнь за хищение в особо крупных размерах еще были не отменены, а хлопковое дело показало, что полной безопасности нет).
    6. Для этой цели и был выбран Горбачев, идеалист, оторванный от жизни и не большого ума человек (об уровне его умственных способностей можно судить по тому, как он повел борьбу с пьянством, вместо запрета на выпуск отравы типа агдам, вермут, солнцедар были вырублены элитные виноградники.)
    7. В результате мы имеем то, что имеем в развале Союза виноват один Горбачев, а подлинные виновники остались в шоколаде. Хотя для того, чтобы выявить их поименно особых трудов не требуется, достаточно сравнить списки членов ЦК КПСС и нынешних олигархов, совпадение фамилий и покажет кто именно развалил Союз.
    19:04
    22.12.2016
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  • ixiya
    Мы ностальгируем не по народам союзных республик, и уж тем более не по их территориям. Ушли - и скатертью дорога! Народ скучает по порядку который был в СССР, когда вор сидел в тюрьме вне зависимости от рангов, а имущество его конфисковали; когда всякого рода извращенцев и убийц ждала высшая мера; когда люди чувствовали себя защищенными и нужными; когда работали социальные лифты, и рабочий мог дорасти до директора; когда здоровье граждан не измерялось деньгами, выделенными для лечения; когда школа воспитывала, а не оказывала услуги; когда дети ходили в бесплатные секции, и могли без присмотра гулять во дворах; когда дворы были для детей, а не для машин; когда были площадки для выгула собак, а не стоянки для автомобилей; когда у каждого гражданина была крыша над головой; когда в деревнях была работа; когда цены не росли годами, а долгов по ЖКХ ни у кого не было; когда в банк приходили положить денег на счет, а не влезть в кредит (хотя были и кассы взаимопомощи с беспроцентными ссудами); когда поехать в отпуск к морю мог каждый гражданин страны; когда в продукты не совали химию и заменители; когда входные двери на ключ закрывали только на ночь; когда зарплаты хватало и даже оставались излишки, а пенсия не была убогой; когда зажиточностью не принято было кичиться; когда свою жизнь можно было спланировать на несколько лет вперед с учетом стабильных цен и зарплат; когда честность и справедливость имели значение; и прочее и прочее. Да были в Союзе и очереди, и дефицит, и черные субботы, запреты на выезд и т.д., но плюсов было несоизмеримо больше. Плюсы в новую Россию не взяли, посчитав это пережитком прошлого, а новых плюсов нажили мало. Ностальгия по СССР закончится с последним, кто помнит это время.
    19:05
    22.12.2016
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  • gpgr в ответ пользователю politon(показатьскрыть)
    politon, вы пропитаны англосаксонской ложью! Изучайте правдивую историю. Раскулачивание действительно имело место по причине того, что страна была на пороге войны и надо было срочно поднимать разрушенную экономику. Но что то вы умалчиваете тот факт, что при этом им предлагалась компенсация в виде госзаймов. По поводу пресловутых репрессий - сталинскими их называют только враги. Они проводились троцкистами в огромной массе в гражданскую войну, а не в 30е годы, когда без суда и следствия троцкисты массово уничтожали наших граждан реализуя планы англосаксов по уничтожению нашей страны! И Сталин тут не при чем!!! К тому моменту когда у него появилась реальная власть и его решения стали безоговорочными, репрессии превратились в банальное правосудие, а их количество сократилось разом в 8 раз! Хотите знать правду - изучайте реальную историю, а не солженицинскую беллитристику
    19:32
    22.12.2016
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  • gpgr в ответ пользователю Александр Александров(показатьскрыть)
    Александр Александров, в первую очередь, хрущев был троцкистом, не понимающим суть политики Сталина! В отличие от Сталина, который целенаправленно строил справедливое общество, свободное от эксплуатации человека человеком. При этом жертвуя личным благополучием ради достижения этой цели! И в таком же ключе взращивал нашу элиту. За что та его и ненавидела и до сих пор ненавидит! хрущев же стремился к личному обогащению, и власть использовал исключительно в этих целях. Он развратил "элиту", позволив ей использовать власть для тех же целей, обворовывая и обманывая свой народ! У него конечно же не было задачи развалить страну. Но он, сам того не понимая, подготовил почву для прихода нужных англосаксам предателей!
    19:43
    22.12.2016
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  • Mike Fauley
    Сильны ребята...задним умом.
    19:59
    22.12.2016
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  • a-wdasd в ответ пользователю Wasilyev Vladimir(показатьскрыть)
    Wasilyev Vladimir, вы очевидно вместо того чтобы подумать над вам сказанным предпочитаете переспросить, чтобы не думать лишний раз, наверное это и привело вас к ранее написанному)
    20:31
    22.12.2016
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  • Wasilyev Vladimir в ответ пользователю a-wdasd(показатьскрыть)
    a-wdasd, Спасибо! Красиво и сказали. Не понял, но красиво! Просто чую, что и что-то умное Вы мне сказали. И за это особое спасибо. Буду думать))
    21:11
    22.12.2016
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  • Александр Михайлов в ответ пользователю politon(показатьскрыть)
    politon, почему то я на 100% уверен, что ваше образование не выше среднего.
    00:18
    23.12.2016
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  • Александр Михайлов
    да чего сейчас это ворошить? В начальном СССР тоже было немало, кто тосковал по царской России. Ведь вопрос сам отпадёт, ежели современная Россия возьмёт хоть четверть того хорошего, что было в СССР. Возьмите хоть самое главное - квартирный вопрос. Ну не в состоянии при нынешних зарплатах человек заработать себе квартиру. Где строительство доходных домов государства? Пусть люди и будут платить больше, чем собственники, но не на столько же грабительски, как разрулил рынок! И государству прибыль, и людям легче. Но проще загнать человека в кабалу с ипотекой... И так во всём. А в СССР пусть после 20 лет стажа, но давали бесплатные квартиры. Самое главное - люди это знали и были спокойны. А уверенность в завтрашнем дне - это главное, чего многие хотят иметь.
    00:28
    23.12.2016
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  • 19george65 в ответ пользователю barmalej barmaleic(показатьскрыть)
    barmalej barmaleic, РФ и не могла навязать своего мнения бывшим союзным республикам.У РФ даже не было ни своей компартии,ни своей национальной политики ни своего правительства в отличие от республик. Все это появилось только в 1990 году.И как только это появилось-республики сразу получили свою независимость.Получили,потому что это прежде всего было мнение РФ.Россия не захотела их больше содержать и насильно удерживать..Отсюда и вся их злоба и ненависть.Жить эти республики лучше не стали,а признать свою вину не хотят.Лучше все это списать на Россию.А теперь представьте что они бы они вовремя не вышли из состава союзного государства? Сколько было бы злобы и ненависти у этих амбициозных народов по отношению к русским ,которые "мешают" трудолюбивым латышам,грузинам,киргизам и прочим жить по"человечески" как скажем где нибудь в Швейцарии? Мы бы давно превратились в Сирию.И "друзья" на западе нам бы в этом помогли.Так что уж лучше изливайте свою желчь за пределами РФ....флаг вам в руки...
    02:19
    23.12.2016
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  • 19george65 в ответ пользователю freits(показатьскрыть)
    freits, а при чем тут Россия? Украина решила сделать свой выбор и она его сделала..Так что принцип "Держать и не пущать" скорее относится к ней самой.Я имею ввиду Крым и Донбасс..Почему бы вам не сделать так,как сделала Россия в 1991-м? Просто дать этим территориям самим решить с кем и как они хотят жить дальше.Так что не валите все с больной головы на здоровую..
    02:46
    23.12.2016
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  • Dmitrys Lidingus
    "Мы будем жить теперь по-новому...",- эта строчка из известной песни как нельзя лучше тогда отражала стремления наверное подавляющего большинства граждан бывшего СССР. Все жили надеждами на что-то новое, лучшее. И сохранение старого никак не укладывалось в тогдашние представления. СССР было объединением, а люди хотели от объединений отказаться и попробовать пожить самостоятельно. Как получилось - можно увидеть сейчас. К некоторым пришло отрезвление, к некоторым пока нет.
    04:56
    23.12.2016
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  • 19george65 в ответ пользователю a-wdasd(показатьскрыть)
    a-wdasd, и другие жители бывших союзных республик! Я вас просто не понимаю! То вы кричите на каждом углу о русском империализме и попытках вас подчинить.А если кто то вроде меня считает что Россия правильно сделала что предоставила вам полную независимость вы снова недовольны.Вы уж как то определитесь.Вы уже 25 лет как самостоятельные страны.И если Россия так плоха,как вы утверждаете,то вы должны радоваться что стали отдельными и независимыми государствами а не изливаться злобой..и не тыкать постоянно пальцем в Россию.Отвечайте теперь сами за свое правительство и за свою политику.И флаг вам в руки.И не болейте детской болезнью.Будьте самостоятельными.Россия вам ничего не должна!
    05:02
    23.12.2016
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  • 19george65 в ответ пользователю ixiya(показатьскрыть)
    ixiya,все правильно.Мы ностальгируем по тому хорошему что было в СССР и чего нет у нас сейчас. Поэтому будет гораздо лучше если мы будем думать о своей стране и своем населении а не заботиться судьбой чужаков,давно сделавших свой выбор.Я говорю о бывших советских республиках а ныне независимых государствах. Надо тут делать хорошо .А там позаботятся о себе сами..
    05:37
    23.12.2016
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правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.