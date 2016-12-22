В Госдуму внесли проект о штрафах за осквернение произведений искусства

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, который вводит административное наказание за публичное осквернение произведений литературы и искусства, а также за воспрепятствование показу фильмов и спектаклей.

За данные правонарушения предусматриваются штрафы до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы до 200 часов.

Авторами законопроекта выступили члены комитета Госдумы по культуре, в том числе глава комитета Станислав Говорухин и его первый заместитель Иосиф Кобзон.

КоАП предлагается дополнить двумя новыми статьями — "Публичное осквернение публично демонстрируемых произведений" и "Воспрепятствование публичной демонстрации произведения во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичному показу фильма".

Так, согласно законопроекту, умышленное публичное осквернение публично демонстрируемых произведений либо их порча или уничтожение, за исключением случаев, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до ста 120 часов. Повторное совершение административного правонарушения повлечет штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 200 часов.

За воспрепятствование публичной демонстрации произведения во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичному показу фильма предполагается штраф для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов. Повторное правонарушение будет караться штрафом в размере от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 200 часов.

Назрела необходимость



Как отмечают авторы в пояснительной записке, в последнее время участились случаи агрессивного воспрепятствования публичной демонстрации произведений искусства, нередко такие случаи связаны с порчей и даже уничтожением музейных и выставочных экспонатов, прерыванием театральных спектаклей.

"В качестве примеров можно привести происшествия на выставке работ фотографа Д. Стерджеса в Центре фотографии им. братьев Люмьер, на выставке "Скульптуры, которых мы не видим" в Манеже, на выставке студентов и выпускников Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, на спектакле "Идеальный муж" МХТ им. Чехова. За 2014-2016 годы было сорвано несколько десятков выступлений в самых разных городах России", — пишут депутаты.

Они отмечают, что субъекты большинства из перечисленных явно противоправных действий, вызвавших к тому же широкий общественный резонанс, не были привлечены к ответственности, так как в их действиях правоохранительными органами не были обнаружены составы преступления или правонарушения.

"Напротив, участники агрессивных действий в отношении произведений искусства бравировали совершенными поступками, действиями, которые являются в обычном понимании вандализмом", — подчеркивают авторы законопроекта.

По мнению парламентариев, желание активистов различных организаций подменить собой органы государственной власти в определении допустимости того или иного демонстрируемого произведения наносит непоправимый ущерб общественному порядку и нравственности.

Депутаты подчеркивают, что сегодня назрела необходимость ввести в КоАП самостоятельные составы, направленные на защиту публично демонстрируемых произведений от осквернения, порчи или уничтожения, а также на защиту демонстрации произведений во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичного показа фильма.