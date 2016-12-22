Член ОП рассказал, как "узаконить" действия ведущей программы "Ревизорро"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Член Общественной палаты Павел Сычев рекомендовал ведущей программы "Ревизорро" Елене Летучей стать членом общественного совета при Роспотребнадзоре. Это позволит журналистке в дальнейшем проводить законные проверки.

"В следующем году будут формировать общественный совет при Роспотребнадзоре, которого ранее не существовало, считаю, что там достойное место займет Елена Летучая", — сказал Сычев РИА Новости.

Он подчеркнул, что у ведущей есть знания и опыт в этой области, и членство в общественном совете поможет ей избежать претензий со стороны МВД.

В министерстве на этой неделе разъяснили, что команда "Ревизорро" не вправе заходить в закрытые помещения ресторанов и вообще подменять государственный орган — Роспотребнадзор.

Представитель самого Роспотребнадзора ранее заявил, что расследования "Ревизорро" становятся основанием для официальных проверок.