Ректор МГИМО рассказал о заслугах убитого в Турции российского посла

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Погибший в Анкаре посол РФ в Турции Андрей Карлов проявил много мужества, чтобы не позволить обрушиться российско-турецким отношениям, считает ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

По его словам, поездка Карлова в качестве российского посла в Турцию была "огромным вызовом". "Поехал, когда отношения с Турцией шли по восходящей. Скоро случилось немало драматических событий в международной обстановке, в двусторонних отношениях. Он проявил очень много мужества, стойкости, чтобы не позволить обрушиться этим отношениям. Внес много личного в эту работу", — сказала Торкунов журналистам на гражданской панихиде в МИД РФ.

Проститься с Карловым пришли многие выдающие деятели РФ, дипломаты, родственники и близкие погибшего.

Убийство российского дипломата произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу. По свидетельству очевидцев, нападавший вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В России назвали произошедшее терактом.