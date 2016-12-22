Медведев приехал на прощание с российским послом Андреем Карловым

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приехал проститься с российским послом в Турции Андреем Карловым, убитым в Анкаре.

Он возложил букет бордовых роз, попрощался у гроба и выразил слова соболезнования родственникам дипломата.

Вооруженное нападение на российского дипломата произошло в понедельник в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. В России назвали произошедшее терактом.