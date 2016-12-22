На северном Урале морозы приблизились к абсолютным рекордам

НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Морозы на северном Урале и в Западной Сибири приблизились к рекордным показателям за всю историю метеонаблюдений, сообщила РИА Новости в четверг начальник гидрометцентра Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Литовкина.
Накануне директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова сообщила РИА Новости, что в среду на Большом Ольховском месторождении в Белоярском районе была зафиксирована температура минус 62 градуса. Но метеостанции такую низкую температуру не зафиксировали, уточнила Литовкина.
По ее словам, мороз на территории ХМАО поставил рекорд 1932 года — тогда в населенном пункте Казым было минус 58 градусов, в Сосьве — минус 55 градусов. Таким образом, по словам Литовкиной, можно говорить о том, что нынешние морозы близки к абсолютным рекордам.
Литовкина отметила, что аномально холодная погода в Омской области простоит как минимум до 23 декабря, а в ХМАО до 24 декабря. Соответственно, в Омской области потепление ожидается 24, а на территории ХМАО 25 декабря.
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