На северном Урале морозы приблизились к абсолютным рекордам

НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Морозы на северном Урале и в Западной Сибири приблизились к рекордным показателям за всю историю метеонаблюдений, сообщила РИА Новости в четверг начальник гидрометцентра Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Литовкина.

"Самая холодная территория у нас оказалась в Ханты-Мансийском автономном округе, где вчерашней ночью (на среду 21 декабря) самая низкая температура была зарегистрирована метеорологическими станциями – минус 53 градуса. Такая температура отмечалась в Ноябрьске и Нижнесортымском. В Юильске было минус 52 градуса, в Когалыме – минус 51 градус, в Радужном – 50 градусов мороза. Сегодня ночью уже было примерно на два градуса теплее", — рассказала синоптик.

Накануне директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова сообщила РИА Новости, что в среду на Большом Ольховском месторождении в Белоярском районе была зафиксирована температура минус 62 градуса. Но метеостанции такую низкую температуру не зафиксировали, уточнила Литовкина.

По ее словам, мороз на территории ХМАО поставил рекорд 1932 года — тогда в населенном пункте Казым было минус 58 градусов, в Сосьве — минус 55 градусов. Таким образом, по словам Литовкиной, можно говорить о том, что нынешние морозы близки к абсолютным рекордам.

Синоптик рассказала, что по Омской области самые низкие температуры за последние дни регистрировались также прошлой ночью в Усть-Ишиме и Тевризе, а в ночь на четверг самыми холодными пунктами в регионе стали населенные пункты Васисс, где зафиксировано минус 46 градусов, и Седельниково, где минус 45 градусов. Между тем в Омской области регистрировались и более низкие температуры. Так, в Усть-Ишиме в 1964 году было 52 градуса мороза, в Васиссе в 1958 году было минус 54 градуса, в 1968 минус 52 градуса было в Тевризе.

Литовкина отметила, что аномально холодная погода в Омской области простоит как минимум до 23 декабря, а в ХМАО до 24 декабря. Соответственно, в Омской области потепление ожидается 24, а на территории ХМАО 25 декабря.

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