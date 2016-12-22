Крымские депутаты почтили минутой молчания память убитого посла Карлова

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. Депутаты крымского парламента почтили минутой молчания память погибшего посла России в Турции Андрея Карлова.

Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Крым в лице Карлова потерял надежного друга, приложившего много сил для правильного восприятия крымского региона в Турции.

"Предлагаю почтить минутой молчания чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой республике Андрея Геннадьевича Карлова", — сказал глава парламента Крыма Владимир Константинов, открывая пленарное заседание сессии в четверг. После этого весь депутатский корпус стоя почтил минутой молчания память убитого посла.

Вооруженное нападение на высокопоставленного российского дипломата произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. В России назвали произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

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В настоящее время в здании МИД РФ на Смоленской площади проходит гражданская панихида по погибшему послу Карлову. Отпевание дипломата в Храме Христа Спасителя совершит лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Подробнее о случаях гибели послов в результате покушений в мире в 2003-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>