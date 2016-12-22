Крымские депутаты почтили минутой молчания память убитого посла Карлова
10:3422.12.2016
(обновлено: 10:38 22.12.2016)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. Депутаты крымского парламента почтили минутой молчания память погибшего посла России в Турции Андрея Карлова.
Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Крым в лице Карлова потерял надежного друга, приложившего много сил для правильного восприятия крымского региона в Турции.
"Предлагаю почтить минутой молчания чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой республике Андрея Геннадьевича Карлова", — сказал глава парламента Крыма Владимир Константинов, открывая пленарное заседание сессии в четверг. После этого весь депутатский корпус стоя почтил минутой молчания память убитого посла.
Вооруженное нападение на высокопоставленного российского дипломата произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. В России назвали произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".
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В настоящее время в здании МИД РФ на Смоленской площади проходит гражданская панихида по погибшему послу Карлову. Отпевание дипломата в Храме Христа Спасителя совершит лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
Церемония прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым, убитым накануне, прошла во вторник в аэропорту Анкары Эсенбога.
Вдова Марина Карлова на панихиде по погибшему послу России Андрею Карлову в Турции.
На летном поле перед российским самолетом, который должен был доставить тело дипломата на родину, выстроился почетный караул, военные держали в руках портрет Карлова в траурной рамке.
Панихида по погибшему послу России Андрею Карлову в Турции.
Военные вынесли из машины и поставили на постамент гроб, декорированный в цвета российского флага.
Вдова Марина Карлова на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в аэропорту Анкары.
Около гроба выставили многочисленные венки, в том числе от президента Турции, на флагштоках вывесили российские и турецкие флаги.
На время прощания в аэропорту усилили меры безопасности.
С прощальными речами выступили представители дипкорпуса и члены турецкого правительства. После прощания военные погрузили гроб и венки в самолет.
Во вторник вечером спецрейс с телом Андрея Карлова приземлился в московском аэропорту "Внуково".
Встреча в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (на первом плане слева) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (на втором плане справа) на церемонии встречи в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии встречи в Москве самолета с телом посла России в Турции Андрея Карлова.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и мать убитого посла России в Турции Андрея Карлова Мария на церемонии встречи в Москве самолета с телом посла.
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в понедельник на открытии выставки в Анкаре. МИД РФ расценил нападение на дипломата как теракт.