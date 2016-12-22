В Москве началась гражданская панихида по Андрею Карлову

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Гражданская панихида по погибшему послу России в Турции Андрею Карлову началась в здании министерства иностранных дел на Смоленской площади, передаёт корреспондент РИА Новости.

Участие в церемонии прощания, как ожидается, примет президент РФ Владимир Путин, для которого гибель посла, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, была "эмоционально очень тяжелой новостью". Пришли проститься с Карловым глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, дипломаты, родственники и близкие.

Отпевание дипломата, который, по словам многих российских и турецких государственных деятелей, внес огромный личный вклад в развитие отношений двух стран, совершит в Храме Христа Спасителя лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На Андрея Карлова напали во время открытия фотовыставки. Убийцу, уничтоженного в результате спецоперации, звали Мевлют Мерт Алтынташ, он 2,5 года работал в полиции.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее "подлым убийством" и провокацией, которая направлена на срыв добрых отношений с Турцией и урегулирования в Сирии.