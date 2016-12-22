В российских аэропортах запускают единую сеть Wi-Fi

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Компания "МаксимаТелеком" (оператор Wi-Fi на московской транспортной инфраструктуре), создаст единую зону Wi-Fi в международных аэропортах России, говорится в сообщении компании.

Партнером оператора по запуску сети выступил оператор Wi-Fi в аэропортах России "Беспроводные технологии".

Услуга уже стала доступна пассажирам в Новосибирске, Казани, Геленджике и Омске. Суммарный пассажиропоток этих аэропортов превышает 7 миллионов человек в год.

В 2017 году планируется подключение к Wi-Fi сети 12 аэропортов России, в том числе в Иркутске и Хабаровске, а к 2018 году, охват беспроводным высокоскоростным интернетом должен составить 90% аэропортов РФ.

"МаксимаТелеком" является оператором единого Wi-Fi-пространства, включающего в себя сети в Московском метрополитене, наземном городском пассажирском транспорте столицы, поездах и терминалах "Аэроэкспресс" и Московском центральном кольце. Также, в бесшовную зону войдет сеть в пригородных электричках. В день оператор обслуживает более 4 миллионов подключений. В следующем году компания запустит Wi-Fi в метро Санкт-Петербурга.