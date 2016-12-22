Борт с пострадавшими в ЧП с самолетом Ил-18 вылетел из Якутии в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек — РИА Новости. Борт Минобороны с пострадавшими при аварии самолета Ил-18 в Якутии вылетел из Тикси в Москву, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Булунского района региона.

"Борт с пострадавшими вылетел в7.20 мск, в Москве будет примерно через 7 часов", — сказал собеседник.

По словам представителя ЕДДС, вылет задержали из-за доставки трех человек, пострадавших наиболее серьезно: их перевезли в самолет незадолго до вылета.

Как сообщала замминистра здравоохранения региона Людмила Вербицкая, пострадавших перевезли на борт самолета в ночь на четверг, после чего борт ожидал изменения погоды в Москве для вылета.

Ил-18 аварийно сел утром в понедельник у поселка Тикси. Самолет выполнял плановый перелет с военного аэродрома Канск (Красноярский край). На борту воздушного судна, по предварительным данным, были только военные. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы с места крушения и доставлены в местную больницу, пострадали 38 человек. По информации местных властей, причиной аварии, предварительно, стал сильный боковой ветер. Из-за непогоды пострадавших военных не отправляли в центральные больницы, все операции проведены в районной больнице в Тикси.