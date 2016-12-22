В Иркутске семьям погибших от отравления "Боярышником" помогут с похоронами

КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 22 дек — РИА Новости. Власти Иркутска выплатят семьям погибших от отравления суррогатным "Боярышником" материальную помощь, сообщил в четверг на комиссии ЧС официальный представитель мэрии Михаил Малыхин.

"Семьи умерших получат помощь на захоронение в размере 15 тысяч 711 рублей", — сказал он.

По данным властей, в настоящее время мэрия расторгла в одностороннем порядке шесть договоров с предпринимателями, торгующими алкогольной контрафактной продукцией. Еще девяти — направлены предупреждения.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, число погибших — 63. Общее число пострадавших — 109. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 37.

В рамках расследования задержано 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу. По данным СК, по делу в качестве свидетелей допрошено более 100 человек. В настоящее время проводятся следственные действия в Санкт-Петербурге и республике Алания по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости "Боярышник".