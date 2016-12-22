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Общество

В Якутии в районе вечной мерзлоты собирают первый урожай помидоров

Тема:
Главное за 22 декабря 2016 года (13)
06:3322.12.2016
(обновлено: 18:35 22.12.2016)
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Помидоры. Архивное фото
© Fotolia/ fotofund

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Сбор первого урожая начался в экспериментальном комплексе компании "Саюри" в селе Сырдах в Якутии – единственном в мире круглогодичном тепличном комплексе в районе вечной мерзлоты, где овощи выращивают по японской технологии.

Вид на Анталью, Турция. Архивное фото
© Flickr/ Brandon Atkinson
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В мае 2015 года в рамках визита в Японию правительство Республики Саха (Якутия) презентовало ряд инвестиционных проектов. Одним из них был инвестпроект по строительству круглогодичного тепличного комплекса в районе вечной мерзлоты, который меньше чем за год был реализован на практике.

Теплицы открыли в Якутии в начале декабря. Инвесторами проекта выступили "Алмазэргиенбанк" и "Хоккайдо корпорейшн".

По данным региональных властей, комплекс оснащён оборудованием и инженерно-технологическими системами, позволяющими организовать непрерывное производство овощей, с автоматическим управлением микроклимата и минерального питания и с минимальным использованием ручного труда. В соответствии с инвестиционным проектом, в 2018–2020 годах планируется строительство второго и третьего этапов комплекса.

Сорвали – и на продажу

Проектом занимается компания "Саюри", которая является резидентом ТОР "Индустриальный парк Кангалассы". Ее директор Дмитрий Захаров рассказал РИА Новости, что в тепличном комплексе начался сбор первого урожая.

"Сейчас снимем первые покрасневшие помидоры, остальные будут постепенно дозревать в течение всей зимы. Здесь представлены три скороспелых сорта томатов, отличающихся размерами: "тореро", "комета", "примула". Мы начали именно с помидоров, потому что они более капризные, их сложнее выращивать, чем огурцы или зелень. Для перекрестного опыления даже специально запускали в теплицу шмелиную семью. Теперь есть уверенность, что все получится", — говорит Захаров.

Отдел овощей и фруктов в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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По его словам, выращенные овощи будут поставляться в детские сады, а также на продажу в магазины – спрос уже есть.

"Сейчас в регионе есть привозные китайские помидоры по 200 рублей за килограмм и помидоры, привезенные из Москвы, за 500 рублей. Цена наших помидоров будет около 250-300 рублей за килограмм — немного выше китайских. Но себестоимость выращивания их выше, чем в Китае, а также качество, несомненно, превосходит китайскую продукцию", — сказал Захаров.

Он отметил, что овощи из тепличного комплекса, которые будут получать местные жители, – свежие, "сорвали – и сразу на продажу".

"Кроме того, помидоры выращиваются по японским технологиям, а вы знаете, как японцы относятся к качеству продукции. Содержание нитратов в наших помидорах в 15 раз меньше, чем в китайских", — добавил Захаров.

Помидоры по-японски

По данным республиканских властей, в теплице используется уникальная японская трехслойная пленка, светопропускаемость которой равна 94%, что лучше стекла. Все системы микроклимата автоматические и управляются через центральный компьютер, установлена гидропонная система орошения. Растения всходят на минеральной вате – агрономическом базальте.

Новогодний стол. Архивное фото
© Fotolia/ BlueOrange Studio
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На первом этапе площадь теплицы составляет свыше гектара. В дальнейшем планируется реализовать еще два этапа и увеличить площадь до 3,5 гектара.

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов отметил рентабельность проекта. При объеме инвестиций в сумме 1,3 миллиарда рублей выручка до 2025 года должна составить 3,5 миллиарда рублей.

Когда площадь тепличного комплекса будет увеличена до 3,5 гектара, он, по предварительным оценкам, будет давать порядка 600 тонн томатов и около 2,5 тысячи тонн огурцов. Таким образом, проект должен полностью окупиться до 2025 года

Эксперимент удался

Новую продукцию уже оценили местные чиновники. По данным мэрии Якутска, глава города Айсен Николаев торжественно сорвал первый помидор, созревший в экспериментальном тепличном комплексе в селе Сырдах. Власти отметили экологичность овощей и сообщили, что якутско-японский эксперимент на вечной мерзлоте можно считать удавшимся.

"Я по первому диплому физик, специализирующийся на низких температурах, поэтому очень хорошо понимаю всю техническую сложность этого проекта. Самое главное, что продукция получилась не только вкусная, но экологически абсолютно чистая, по японским стандартам", — говорит Айсен Николаев.

Выращивание огурцов в тепличном комплексе ООО Новгородские теплицы. Архивное фото
© РИА Новости. Константин Чалабов
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"Все жители Сырдаха с воодушевлением следят за работой тепличного комплекса, ведь при расширении проекта, выходе его на полную мощность здесь появятся рабочие места для наших жителей", — комментирует руководитель Тулагино-Кильдямского наслега Александр Лебедев.

Первый урожай сырдахских помидоров уже к концу этой недели поступит в городские детсады, а также на прилавки магазинов.

В прошлую пятницу теплица "Саюри" в ТОР "Кангалассы" упоминалась на переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ как одно из перспективных направлений для сотрудничества двух стран. Тогда же было подписано соглашение о строительстве второй и третьей очереди тепличного комплекса.

Ожидается, что после выхода на полную проектную мощность в 2018 году комплекс закроет до 40% потребности жителей Якутска и пригородов в свежих овощах и зелени.

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Общество
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13 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Анатолий Попов
    мост через Лену надо строить.
    08:23
    22.12.2016
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  • boris
    А вот то, что они дороже китайских это огромный минус. Я в свое время выращивал огурцы в небольшой тепличке 20x12 метров, топил углем и коксом начиная с марта. Так вот, когда приходило время грунтовых огурцов из Иванова, Тулы и ещё кто южнее Вологды, люди начинали брать те огурцы. И пофиг, что их день собирают и грузят, день везут, день разгружают и раскладывают по прилавкам на рынке, и всё это при +20. Наши огурцы были свежими - в 6.00 снял, в 8.00 на рынке, максимум. Всё равно брали ихние, нам приходилось снижать ценник, этож огурец - три дня и в помойку. Зато на засолку никто привозные не брал - наши лучше, хоть и дороже.
    09:31
    22.12.2016
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