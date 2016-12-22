Во Владивостоке ввели ограничения на движение автомобилей из-за снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек — РИА Новости, Светлана Задера. Госавтоинспекция Владивостока ввела ограничения на движение автомобилей из-за снегопада и гололеда, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Владивостоку.

"С восьми часов утра ограничен въезд большегрузной техники на территорию города до стабилизации дорожной обстановки. На данный момент ограничено движение автотранспорта по трассе Де-Фриз – Седанка-Патрокл. На этом участке автодороги движение автотранспорта регулируется инспекторами ДПС. Также осложнено движение автотранспорта на улице Суханова при подъёме на Фуникулер", — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция рекомендует водителям автотранспорта проявлять максимальную осторожность при движении. Особую опасность представляют спуски и подъемы проезжих частей.

"Кроме того, опасность для движения представляют пешеходные тротуары. В большинстве случаев пешеходные дорожки не полностью расчищены от прошлого снега. Пешим участникам дорожного движения необходимо соблюдать предельную осторожность. Выходить на проезжую часть можно только оценив расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедившись, что переход будет безопасен", — сообщает пресс-служба.

Госавтоинспекция рекомендует не отправлять на улицу малолетних детей без сопровождения взрослых до улучшения дорожных условий.

За прошедшие сутки в дежурной части ГИБДД Владивостока зарегистрированы 66 вызовов для оформления дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий три человека получили травмы. С восьми утра зарегистрированы восемь дорожно-транспортных происшествий, пострадавших нет.

Накануне в Приморье объявили штормовое предупреждение. Из-за смещения активного циклона вблизи южного побережья Приморского края днем 22 декабря и ночью 23 декабря в южной половине края ожидается сильный снег, в южных и на юге восточных районов местами очень сильный снег, гололед и сильный ветер порывами до 25-30 метров в секунду, местами ожидается метель, снежные заносы.