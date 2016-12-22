Минздрав сообщил, когда пострадавших при ЧП с Ил-18 эвакуируют в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Всех пострадавших при аварии Ил-18 в Якутии доставили на борт военного самолета, который перевезет их в больницы Москвы, сообщила РИА новости замминистра здравоохранения региона Людмила Вербицкая.

"Сегодня ночью с 4.00 до 6.00 (местного времени) всех пострадавших перевезли на борт самолета, который доставит их в Москву. Сейчас у нас погода наладилась, но по погодным условиям в Москве пока вылет борта откладывается до 12.00 местного времен (06.00 мск)", — сказала собеседница.

По ее словам военным бортом прибыли около 30 военных медиков, они оценили состояние пострадавших и были удивлены.

"Они удивились тому, как мы справились здесь, на месте. Еще вечером мы провели телеконсультирование. Все пострадавшие в стабильном состоянии, ждем погоды в Москве", — добавила собеседница.

Ил-18 аварийно сел утром в понедельник у поселка Тикси. Самолет выполнял плановый перелет с военного аэродрома Канск (Красноярский край). На борту воздушного судна, по предварительным данным, были только военные. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы с места крушения и доставлены в местную больницу, пострадали 38 человек. По информации местных властей, причиной аварии, предварительно, стал сильный боковой ветер. Из-за непогоды пострадавших военных не отправляли в центральные больницы, все операции проведены в районной больнице в Тикси.