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Общество

В Москве простятся с погибшим от рук террориста послом России в Турции

Тема:
Убийство российского посла в Анкаре (380)
00:1122.12.2016
(обновлено: 00:13 22.12.2016)
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Прощание с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары. Архивное фото
© РИА Новости. Anadolu Agency
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, который был убит в результате вооруженного нападения, пройдет в четверг в Москве.

Памятное мероприятие, посвященное послу России в Турции Андрею Карлову. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Полегенько
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Журналист New York Daily News отказался извиняться за статью о Карлове

Отпевание уважаемого дипломата, который, по замечанию многих российских и турецких государственных деятелей, внес огромный личный вклад в развитие отношений двух стран, совершит в Храме Христа Спасителя лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В церемонии прощания, которое состоится в министерстве иностранных дел РФ, примет участие президент России Владимир Путин, для которого гибель посла, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, была "эмоционально очень тяжелой новостью".

Вооруженное нападение на высокопоставленного российского дипломата произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. В России назвали произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Навсегда в сердцах граждан России и Турции

Память посла Карлова увековечат как в России, так и в Турции, где произошла страшная трагедия. За проявленные стойкость и мужество и большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ Путин посмертно присвоил погибшему дипломату звание Героя России. Именем российского посла назовут улицу в Анкаре, где расположено российское посольство, а также выставочный зал в турецкой столице, где было совершено убийство.

Момент покушения на российского посла в Турции Андрея Карлова
© AFP 2016/ Sozcu daily/ Yavuz Alatan
Эрдоган: у убийцы российского посла были связи за границей

В здании МИД России открыли мемориальную доску в память о после, а Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), который закончил погибший дипломат, учредил стипендию и премию его имени.

Руководитель Федерального агентства связи России Олег Духовницкий, в свою очередь, предложил увековечить память погибшего посла в почтовых марках. Глава российского МИД Сергей Лавров эту инициативу поддержал.

В Москве и Анкаре отмечают не только профессионализм российского дипломата: окружавшие говорят о нем прежде всего как о замечательном человеке. Путин, которого посол сопровождал во время его визитов в Турцию, рассказал, что Карлов был "очень интеллигентным, мягким человеком, добрым".

Виновные понесут наказание

Тем временем, следователи России и Турции работают над выяснением всех обстоятельств случившегося. В Анкару на следующий день после убийства из Москвы вылетела группа в составе 18 сотрудников спецслужб, СК и МИД.

Цветы у здания министерства иностранных дел РФ в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. Илья Питалев
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Песков рассказал, что Карлов старался вернуть былые отношения РФ и Турции

Следователям предстоит найти ответы на ряд вопросов, в частности, действовал ли убийца в одиночку или за ним стоит радикальная организация, действительно ли он принимал участие в охране российского посольства, как пишут турецкие СМИ, и имеет ли он какое-либо отношение к проповеднику Фетхуллаху Гюлену (о подобных подозрениях Анкары сообщил источник РИА Новости). Свою помощь в расследовании убийства главы российской дипмиссии в Турции предложили и США.

В любом случае, как в Москве, так и в Анкаре заявляют о готовности сделать все для того, чтобы преступление было раскрыто и виновные понесли наказание.

Последствия

В России и Турции полагают, что организаторы преступления хотели вбить клин в не так давно нормализовавшиеся отношения двух стран.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Песков рассказал о реакции Путина на убийство российского посла в Турции

"Это выгодно тем, кто хочет вбить клин между Россией и Турцией, кто хочет помешать нормализации отношений России и Турции, причем как в двустороннем плане, так и в нормализации тех отношений, которые позволяют активизировать и объединить усилия на пути сирийского политического урегулирования", — пояснил пресс-секретарь президента РФ Песков. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Москва и Анкара "не должны позволить организаторам этого преступления достичь этой цели".

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу связывает убийство посла и с деятельностью России по борьбе с международным терроризмом. Лавров, в свою очередь, уверен, что если организаторы преступления действительно преследовали эту цель, то "это им не удастся".

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