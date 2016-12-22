Почтовая фирма извинилась перед москвичкой за "пожелания смерти" в посылке

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Фирма Pony Express извинилась перед москвичкой Олесей Вороновой и уже выплатила ей компенсацию в размере 10240 рублей за оскорбительную записку, оказавшуюся в посылке. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook, но позднее удалила сообщение.

В комментарии к своей записи Олеся также предложила переправить посылку с конфетами в центральный офис почтовой компании в Нью-Йорке.

Пользователи социальной сети поддержали инициативу девушки, поздравили ее с "победой" и пожелали всего самого наилучшего в новом году.

Ранее Олеся рассказала своим подписчикам о том, что сотрудница, вложившая записку с пожеланиями смерти в посылку, была уволена, а руководство компании пообещало разобраться в резонансном происшествии.

В начале месяца Олеся Воронова отправила своим друзьям новогоднюю посылку со сладостями. Однако из-за отсутствия необходимого сертификата на конфеты новогодний подарок не был принят курьерской службой. Когда же посылка вновь вернулась к москвичке, она обнаружила в ней записку "умри мразь". Происшествие рассердило девушку, и она решила выразить свое негодование в Facebook. Пост девушки вызвал волну возмущения в СМИ и социальных сетях.