Прикройтесь и выдохните: самые популярные флешмобы 2016 года

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В этом году пользователи Сети снимали "застывшие" видео, фотографировались обнаженными в зеркалах, рисовали на шее лицо, снимали бюстгальтеры и кидались друг в друга рюкзаками. Вспоминаем самые забавные флешмобы 2016-го.

#MannequinChallenge

Самый популярный флешмоб этого года появился благодаря простым американским школьникам. В середине осени они выложили видео, на котором замерли во время повседневных дел. Ничего сложного, но флешмоб "поглотил" Интернет. Кто только в нем не принял участия! Ролики выложили Хиллари Клинтон, Международный Олимпийский комитет, депутаты Госдумы, известные компании, бренды и знаменитости.

#‎harrypotterand‬

В апреле преподаватель Высшей школы экономики Арсений Хитров запустил забавный флешмоб "Гарри Поттер и…". Правила просты: нужно опубликовать снимок титульной страницы научной работы или книги с припиской "Гарри Поттер и…". Это отсылает к оригинальным названиям серии книг, но измененная вторая часть (чем сложнее, тем лучше) вызывает комический эффект.

Фото опубликовано A. R. Shaykhin (@olivershaykh) Май 4 2016 в 11:25 PDT

#OneFingerSelfieChalenge

Флешмоб #OneFingerSelfieChalenge прогремел после публикации рисунка японского аниме-художника Sky-Freedom, на котором героиня фотографирует свое отражение в зеркале, прикрывая интимные части тела одним пальцем. Интернет-пользовательницы повторили позу, а результатами похвастались в Instagram. Некоторые из них постеснялись снять белье, но большинство сфотографировались полностью обнаженными. В социальной сети Instagram действуют строгие правила, поэтому многие снимки были удалены администрацией, но девушек это не останавливает до сих пор.

Фото опубликовано One finger selfie (@onefinger_selfie) Ноя 29 2016 в 11:18 PST

#BackPackChallenge‬

Еще один очень странный флешмоб получил название #BackpackChallenge. Его участник должен пройти между двумя рядами других участников, пока те бросают в него рюкзаки. Как правило, ни один из смельчаков не доходит до конца "тоннеля".

Остается надеяться, что все выжили.

The Backpack Challenge Palmdale High School ❗️😂 pic.twitter.com/LTd0nzkRZz — ひAbucci Woodひ (@abucciwood) November 18, 2016

#NoBraNoProblem

В конце мая социальные сети охватил флешмоб #NoBraNoProblem. В его рамках девушки фотографировались в одежде без бюстгальтера. Акция началась с того, что 17-летняя американка Кейтлин Джувик пришла в школу, не надев под одежду лифчик, и была отчитана руководством учебного заведения. По мнению директора, школьница выглядела вульгарно и создавала своим внешним видом проблемы: на нее пожаловался преподаватель-мужчина. После этого начался бунт: 300 учениц заведения пришли в школу без бюстгальтера. Борьба продолжилась в социальных сетях.

Фото опубликовано Keels (@keeleyrhiannaa) Июн 2 2016 в 2:16 PDT

#BeardsFromBelow

"Бороды, вид снизу" – забавный летний флешмоб, в рамках которого мужчины фотографировали снизу свой подбородок. Иногда они дорисовывали шее глаза или надевали на бороду очки. Некоторые снимки пугают.