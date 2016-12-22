Прикройтесь и выдохните: самые популярные флешмобы 2016 года

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В этом году пользователи Сети снимали "застывшие" видео, фотографировались обнаженными в зеркалах, рисовали на шее лицо, снимали бюстгальтеры и кидались друг в друга рюкзаками. Вспоминаем самые забавные флешмобы 2016-го.
#MannequinChallenge
#harrypotterand
В апреле преподаватель Высшей школы экономики Арсений Хитров запустил забавный флешмоб "Гарри Поттер и…". Правила просты: нужно опубликовать снимок титульной страницы научной работы или книги с припиской "Гарри Поттер и…". Это отсылает к оригинальным названиям серии книг, но измененная вторая часть (чем сложнее, тем лучше) вызывает комический эффект.
#OneFingerSelfieChalenge
Флешмоб #OneFingerSelfieChalenge прогремел после публикации рисунка японского аниме-художника Sky-Freedom, на котором героиня фотографирует свое отражение в зеркале, прикрывая интимные части тела одним пальцем. Интернет-пользовательницы повторили позу, а результатами похвастались в Instagram. Некоторые из них постеснялись снять белье, но большинство сфотографировались полностью обнаженными. В социальной сети Instagram действуют строгие правила, поэтому многие снимки были удалены администрацией, но девушек это не останавливает до сих пор.
#BackPackChallenge
Остается надеяться, что все выжили.
The Backpack Challenge Palmdale High School ❗️😂 pic.twitter.com/LTd0nzkRZz— ひAbucci Woodひ (@abucciwood) November 18, 2016
#NoBraNoProblem
#BeardsFromBelow
"Бороды, вид снизу" – забавный летний флешмоб, в рамках которого мужчины фотографировали снизу свой подбородок. Иногда они дорисовывали шее глаза или надевали на бороду очки. Некоторые снимки пугают.