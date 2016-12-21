Путин: можно рассчитывать на улучшение ситуации с доходами населения

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Располагаемые доходы населения России немного упали, но некоторый рост реальной зарплаты позволяет рассчитывать на выравнивание ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас, вы знаете, в этом году, к сожалению, здесь скрывать нечего, надо прямо говорить, у нас располагаемые доходы населения немножко припали. Правда, есть положительный элемент, чуть-чуть-чуть, но все-таки начала за последние месяцы расти реальная заработная плата. Это дает нам основания полагать, что ситуация будет выправляться", — сказал Путин на встрече с представителями обеих палат парламента.

По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения РФ в ноябре замедлили спад до 5,6%, за 11 месяцев снизились на 5,8%.